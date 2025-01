Volley C/F, Dinamo Molfetta chiamata ancora a reagire

La Dinamo CAB Molfetta è chiamata ancora una volta a reagire. Lo staff tecnico chiede alle ragazze in maglia arancione spirito di sacrificio, concretezza e il minimo margine d’errore. Sabato 18 gennaio, alle 20:30, il Pala Poli ospiterà per la prima volta nel 2025 il match serale tra la Dinamo e l’ASEM Volley Bari, valido per la 13ª giornata del girone d’andata.

Dopo la sconfitta contro Acquaviva, la squadra ha analizzato gli errori commessi, con coach D’Agostino che ha chiesto un approccio più deciso e una maggiore attenzione in attacco. L’ASEM Volley Bari, attualmente terza in classifica con 10 vittorie e 2 sconfitte, rappresenta un avversario ostico.

Eleonora De Palma, libero della Dinamo, ha dichiarato: «Stiamo vivendo un momento diverso rispetto all’inizio della stagione, ma lavoriamo per migliorarci e affrontare ogni sfida con determinazione. Quella di sabato sarà una partita difficile, ma l’obiettivo è lottare fino alla fine e mostrare il nostro gioco».

Anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo sarà impegnata in casa: domenica 19 gennaio, alle 11, affronterà la Volley Academy SGR nella Palestrina del Pala Poli.

