Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano chiude l’andata al comando

La Pantaleo Podio Volley Fasano chiude il girone di andata con una vittoria netta contro la Sirdeco Volley Pescara, imponendosi 3-0 (25-18; 25-18; 25-17) e consolidando il primo posto nella classifica provvisoria con 35 punti, ben sette in più della diretta inseguitrice, Pomezia Roma.

Una prestazione solida, quella delle ragazze allenate da coach Paolo Totero, che nonostante qualche concessione nei minuti iniziali dei set, hanno sempre chiuso i parziali con ampi margini, ribadendo la loro supremazia.

“Abbiamo vinto una gara apparentemente facile – ha dichiarato Totero – ma il vero ostacolo era mantenere la concentrazione mentale. Le ragazze sono state brave a non perdere attenzione nei momenti cruciali. Abbiamo testato nuove soluzioni tattiche e affinato schemi già collaudati, chiudendo il girone d’andata nel migliore dei modi. Ringrazio le atlete e lo staff per il lavoro svolto, che ci ha permesso di accedere anche alle Final Four di Coppa Italia. Ora ci aspettano due settimane di stop per prepararci al girone di ritorno, dove sarà fondamentale lavorare con continuità”.

Con questa vittoria, il Fasano consolida il ruolo di squadra da battere, dimostrando una crescita costante in questa prima metà di campionato.

Pantaleo Podio Fasano – Sirdeco Pescara 3 -0

( 25 -18; 25 -18; 25 -17 )

Pantaleo Podio Fasano: Botarelli 18, Martilotti 11, Mearini 9, Albano 6, Campana 5, Maiorano 3, Negro 3, De Dominicis 1, Di Coste 1, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Sirdeco Volley Pescara: Oumayma 9, Barbieri 8, Mazzoni 8, Cerrone 6, Boscolo 6, Michelini 4, Falcone, De Fabritiis. All. Fusco.

Arbitri: Giuseppe Cinquepalmi e Claudia Francavilla.

Classifica dopo la 12a Giornata: Pantaleo Podio Fasano 35, Pomezia 28, Bisceglie 25, Marsala* 24, Casal de Pazzi 24, Oplonti 20, Modica 20, Arzano* 19, Crotone 16, Castellana 16, Santa Lucia Roma 15, S. Teresa Riva Messina 15, Traina 5, Pescara 2. (*una gara in meno)

