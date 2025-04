Taranto, facoltà Medicina: Angolano “Premiata visione Governo Conte II”

“Il completamento del primo intervento del secondo lotto della sede della Facoltà di Medicina a Taranto è la dimostrazione concreta della lungimiranza del Governo Conte II e del lavoro portato avanti con determinazione dal Movimento 5 Stelle”. A dichiararlo è l’on. Alessandra Angolano (M5S), che rivendica il percorso avviato nel 2020 con l’impegno dell’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco.

“Ci credevamo quando in molti parlavano di utopia e oggi vediamo i risultati – afferma Angolano -. L’acquisto della sede dell’ex Banca d’Italia e il riconoscimento della facoltà furono accelerati in piena pandemia, con un investimento di oltre 12 milioni di euro destinati a struttura, arredi e attrezzature”.

Il completamento del nuovo lotto rappresenta un passo fondamentale verso la piena operatività dell’ateneo. “È un’opportunità per tanti giovani tarantini che potranno restare nella loro città per formarsi e costruire il proprio futuro – sottolinea la deputata -. Ma è anche un simbolo di riscatto per tutto il territorio ionico, che finalmente vede riconosciuto il diritto a un’istruzione universitaria d’eccellenza”.

Angolano conclude auspicando la rapida conclusione dei lavori: “Serve ora lo slancio finale per rendere l’università pienamente efficiente. Taranto merita questo traguardo”.

