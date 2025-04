Premio “Italiadecide” al Comune di Lecce per le buone pratiche urbane

Importante riconoscimento per la città di Lecce e per la sua amministrazione comunale: nella mattinata di martedì 8 aprile, alla Camera dei Deputati, il sindaco Adriana Poli Bortone ha ricevuto il premio nazionale “Amministrazione, cittadini e imprese”, assegnato da Italiadecide, prestigiosa associazione impegnata nella promozione della qualità delle politiche pubbliche.

Il premio (consegnato in occasione della presentazione del Rapporto 2024 sul tema “Il futuro della città pubblica. Innovazione, diritti e mercati”) è stato attribuito al Comune di Lecce per aver realizzato un progetto complessivo di urbanizzazione sociale, valorizzando gli spazi pubblici culturali e rigenerando il patrimonio storico, artistico e architettonico della città in funzione dell’inclusione sociale e della “cura”, in una continuità amministrativa che ha attraversato più mandati.

La cerimonia si è tenuta nell’aula del Parlamento alla presenza di rappresentanti istituzionali e accademici. Il Rapporto è già stato presentato nei giorni scorsi in udienza al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Italiadecide”, fondata da Luciano Violante e con presidente onoraria la senatrice Angela Finocchiaro, valorizza ogni anno esperienze virtuose della pubblica amministrazione capaci di coniugare innovazione, partecipazione e miglioramento della qualità della vita.

