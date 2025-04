Volley B1/F, Zero5 Castellana: mezzo passo falso, salvezza rimandata

Una battaglia da oltre due ore e mezza, chiusa con l’amaro in bocca. La Zero5 Castellana Grotte non riesce a centrare la salvezza matematica e cede al tie-break (2-3) contro una coriacea Co.Ge. Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata, capace di rimontare due set e imporsi con il punteggio di 25-22, 24-26, 25-22, 26-28, 13-15. Una sfida equilibratissima, dai parziali tirati e con tanti ribaltamenti di fronte, che premia le campane grazie soprattutto alla serata super di Giada Biscardi, autrice di 30 punti e determinante nei momenti chiave del match.

La squadra di coach Ciliberti, avanti 2-1 e poi 20-15 nel quarto set, ha sprecato l’occasione per chiudere la gara, venendo raggiunta ai vantaggi e poi superata anche nel tie-break, dopo essere partita forte sul 6-2.

La partita

Coach Alminni schiera Bortolot in regia, Giada e Laura Biscardi in banda, Gervasi e Mazzoni al centro, Pepe opposta e Lanari libero. Ciliberti risponde con Malinov in regia, Stroppa opposta, Corradetti e Cantaluppi laterali, Salamida e Stellati centrali, Conti libero.

Nel primo set la Zero5 si impone 25-22 grazie a un break nel finale con Salamida al servizio. Il secondo parziale è un’altalena di emozioni, ma Oplonti lo porta a casa 24-26. Nel terzo set, dopo un tentativo di fuga (17-13), Castellana viene ripresa (18-18), ma riesce comunque a imporsi 25-22.

Nel quarto set le padrone di casa spingono fino al 20-15, ma le campane non mollano e pareggiano sul 22-22. Dopo un match-point per la Zero5, Oplonti reagisce con Mazzoni e Giada Biscardi e vince 26-28. Il tie-break segue lo stesso copione: Castellana avanti 6-2, poi raggiunta (6-6), nuovamente sopra (11-8), ma tradita da qualche errore e dalla serata ispirata di Giada Biscardi che chiude con un ace il 13-15 finale.

Le dichiarazioni

Coach Alminni esulta: «Una grande vittoria, finalmente fuori casa. Non abbiamo mai smesso di crederci». Rammarico invece per Ciliberti: «Partita equilibrata, ma abbiamo sprecato il match-ball nel quarto set. Dovevamo battere meglio per limitare la loro palleggiatrice, che ha fatto la differenza».

Top scorer

Per la Zero5 spiccano Stroppa (28 punti) e Corradetti (27), bene anche Cantaluppi e Salamida. Dall’altra parte, oltre all’MVP Giada Biscardi, ottime prove di Gervasi (15) e Mazzoni (18).

Zero5 Castellana Grotte – Co.Ge. Vesuvio Oplonti Torre Annunziata 2-3

(25-22, 24-26, 25-22, 26-28, 13-15)

Zero5: Malinov 1, Stroppa 28, Corradetti 27, Cantaluppi 12, Salamida 10, Stellati 5, Conti (L), Cicoria 1, Cusma 2. All. Ciliberti.

Oplonti: Bortolot 1, L. Biscardi 10, G. Biscardi 30, Gervasi 15, Mazzoni 18, Pepe 6, Lanari (L), Rendina. All. Alminni.

Arbitri: Angela Di Bari e Tecla Veronica Di Gaetano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author