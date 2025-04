Volley D/F, PM Potenza da urlo: dopo la promozione vince la Coppa Campania

La PM Gruppo Macchia Potenza mette il sigillo su una stagione da incorniciare conquistando anche la Coppa Campania. Dopo il trionfo nel campionato di Serie D e la promozione in Serie C, le rossoblù guidate da coach Marco Orlando superano con un netto 3-0 la BCC Capaccio Paestum Serino, chiudendo la finale con i parziali di 25-19, 25-18, 25-21.

Un successo corale, impreziosito anche dai riconoscimenti individuali: Antonella Micca è stata premiata come miglior libero, mentre l’opposto Valeria Restaino è stata eletta MVP della finale.

«È stata una partita straordinaria – ha dichiarato con emozione coach Orlando – abbiamo giocato alla perfezione, seguendo alla lettera quanto preparato in settimana. Sono orgoglioso di tutte le ragazze». Un pensiero speciale è andato a Sara Carta, classe 2010, protagonista con una prestazione di grande maturità, e al capitano Livia Di Camillo, tornata in campo dopo un lungo infortunio: «Ha dimostrato un’enorme forza d’animo e spirito di sacrificio».

La stagione però non è ancora finita: giovedì le rossoblù scenderanno in campo a Rionero per la finale di Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera.

Finale senza storia al Palazzetto, dominata dalla PM sin dalle prime battute. Nel primo set, l’equilibrio dura fino all’11 pari, poi le lucane allungano grazie a un break decisivo e agli ace di Lopardo, chiudendo 25-18. Il secondo parziale segue lo stesso copione: le ragazze di Potenza mantengono precisione in ricezione e concretezza sottorete, costringendo le avversarie a rincorrere. Carta, Restaino e Di Camillo firmano i punti pesanti per il 25-18.

Nel terzo set, l’Interserinese tenta la reazione e resta in partita fino al 12 pari. Ma ancora una volta la qualità delle rossoblù prevale: Carta e Di Camillo firmano l’allungo finale, Casaletto prepara il match point e ancora Carta mette a terra il pallone del 25-21, chiudendo i conti e dando il via alla festa.

La PM Gruppo Macchia può così festeggiare il secondo titolo stagionale e puntare ora alla doppietta con la Coppa Basilicata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author