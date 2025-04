Volley A3/M, Gioia del Colle travolge Belluno: semifinale si decide in gara 3

Quando la stagione arriva al bivio, serve un’impresa. E la Joy Volley Gioia del Colle non si è fatta trovare impreparata. In un PalaCapurso gremito in ogni ordine di posti, i biancorossi di coach Sandro Passaro hanno messo in scena una delle migliori prestazioni dell’anno, superando con autorità il Volley Belluno per 3-0 (27-25, 25-22, 26-24) in gara 2 della semifinale playoff. Un successo che vale oro perché rimette in parità la serie e rimanda tutto alla “bella” di mercoledì 16 aprile, in trasferta, dove in palio ci sarà l’accesso alla finalissima promozione.

Una partita giocata con il cuore, con la testa e con una solidità tecnica da squadra matura. Dopo il ko esterno in gara 1, Gioia aveva bisogno di una scossa, e l’ha trovata nei propri uomini chiave: capitan Romolo Mariano (11 punti) ha suonato la carica nei momenti caldi, meritandosi il titolo di MVP, mentre Persoglia è stato semplicemente immenso a muro (10 muri totali della squadra), neutralizzando i tentativi degli ospiti in ogni set.

La partita

Il primo parziale è il manifesto della grinta dei padroni di casa: sotto 18-23, i biancorossi trovano energie e carattere per risalire la china, complici un ottimo turno al servizio di Peppe Longo e le fiammate offensive di Milan e Mariano. Il pareggio arriva sul 23-23, poi è lo stesso capitano a chiudere il set con una diagonale vincente prima del muro decisivo di Persoglia per il 27-25 finale.

Il secondo set è più equilibrato, ma la Joy, sospinta dal pubblico, riesce a gestire con freddezza i tentativi di rimonta del Belluno. Ancora una volta è la qualità del muro e una gestione accorta dei palloni importanti a fare la differenza: 25-22 e 2-0 nel computo dei set.

Nel terzo parziale, Belluno prova il tutto per tutto. I veneti trovano lo strappo sul 15-18 grazie al solito Berger (18 punti), ma Gioia non si scompone. Torna sotto con una reazione tutta carattere, pareggia sul 20-20 e trascina la contesa ai vantaggi. Lì, quando serve lucidità, arrivano due muri consecutivi – prima di Vaškelis, poi di Garofalo – che fanno esplodere il PalaCapurso: 26-24 e serie che si riapre.

Parla coach Passaro

«I ragazzi sono stati straordinari – ha commentato a fine gara Sandro Passaro –. Abbiamo avuto un approccio mentale perfetto, e anche quando siamo andati sotto abbiamo mostrato compattezza e voglia di lottare. Adesso ci attende la sfida più difficile, ma anche più bella: ci giochiamo tutto a Belluno e lo faremo con entusiasmo».

Joy Volley Gioia del Colle-Volley Belluno 3-0

(27-25, 25-22, 26-24)

Joy Volley: Longo 2, Vaškelis 13, Mariano 11, Milan 8, Garofalo 7, Persoglia 9, Pierri (L1). A disposizione: Martinelli, Alberga, Starace, Disabato, Rinaldi, Attolico, Cester. Allenatore: Sandro Passaro. Vice: Francesco Racaniello.

Volley Belluno: Ferrato 4, Mian 11, Berger 18, Loglisci 2, Basso 5, Mozzato 5, Martinez (L1). A disposizione: Luisetto, Bassanello (L2), Schiro 6, Cengia, Bisi, Guizzardi, Saibene. Allenatore: Marco Marzola. Vice: Roberto Malaguti.

Arbitri: Simone Fontini e Alberto Dell’Orso.

Statistiche

Joy Volley: ace 4, errori al servizio 8, muri vincenti 10, ricezione positiva 62%, ricezione perfetta 30%, attacco positivo 37%.

Belluno: ace 1, errori al servizio 18, muri vincenti 9, ricezione positiva 58%, ricezione perfetta 28%, attacco positivo 46%.

Durata set: 32’, 27’, 34’.

