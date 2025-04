Volley C/F, Dinamo Molfetta: vittoria piena con la Maxima

La Dinamo CAB Molfetta torna al successo davanti al pubblico di casa, superando 3-0 la Maxima Volley in un match valido per la regular season. Una vittoria sofferta ma fondamentale per il morale della squadra di coach Fabio D’Agostino, ormai proiettata verso i play-out.

La partita si è chiusa con i parziali di 25-20, 25-20 e 25-21. Dopo un primo set in equilibrio nella fase iniziale, la Dinamo ha preso in mano le redini del gioco con un break decisivo e ha gestito il vantaggio fino alla chiusura. Più complicato il secondo set, con le ospiti che sono partite meglio, ma le padrone di casa hanno saputo rimontare e chiudere ancora 25-20. Nel terzo parziale, dopo una buona partenza, Molfetta ha subito il ritorno delle avversarie, ma è riuscita comunque a mantenere la calma nei momenti decisivi e a chiudere la sfida con un 25-21 firmato da Lazzizzera.

Coach D’Agostino ha commentato: «Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma le ragazze sono state brave a reagire nei momenti cruciali dei set e a conquistare la vittoria».

DINAMO CAB MOLFETTA-MAXIMA VOLLEY 3-0

Parziali: 25-20, 25-20, 25-21

DINAMO CAB MOLFETTA: Mollica, De Ruvo, Lazzizzera, Luiso, Binetti, Gentile, De Palma (L). All.: D’Agostino.

MAXIMA VOLLEY: Surico, Spinelli, De Pietro, Scolavino, Malerba, Triggiano, Gambacorta (L). All.: De Pietro.

Sconfitta in rimonta per la Prima Divisione Maschile

Battuta d’arresto per la formazione maschile di Prima Divisione della Dinamo Molfetta, sconfitta al tie-break sul campo della Volley Academy San Giovanni Rotondo per 3-2 (13-25, 21-25, 25-16, 26-24, 15-11). Dopo due set dominati, i ragazzi di coach Franco De Florio hanno subito il ritorno degli avversari, che hanno completato la rimonta in una cornice di pubblico calorosa. «Il punto guadagnato è comunque importante – ha detto De Florio – ma nelle ultime tre gare ci giocheremo tutto per centrare la promozione».

