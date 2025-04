Brindisi: l’ITT “Giorgi” apre le porte alle scuole europee grazie ad Erasmus+

BRINDISI- Grande entusiasmo e coinvolgimento per i festeggiamenti della settimana “Erasmus Giorgi Celebrations”, che ha visto una delegazione di 12 studenti e quattro docenti portoghesi insieme a cinque studenti e due docenti polacchi nella settimana dal 2 all’8 Aprile 2025 in visita nell’Istituto brindisino. Gli studenti europei, accolti da famiglie di Brindisi e provincia, hanno trascorso la prima giornata tra workshop, laboratori e show di nostri studenti sbandieratori, che al termine dello spettacolo hanno invitato i partner europei a cimentarsi in questa arte della tradizione della provincia di Brindisi.

Durante la seconda giornata, gli ospiti sono stati accompagnati a visitare i sassi di Matera, mentre hanno trascorso la domenica in famiglia, gustando i piatti della tradizione. I ragazzi del Giorgi impegnati nel progetto Erasmus hanno accompagnato gli amici portoghesi e polacchi durante una passeggiata nella Riserva Naturale di Torre Guaceto e,

grazie alla guida esperta di un volontario del WWF Brindisi, hanno avuto modo di ampliare le proprie conoscenze relative alla fauna e alla flora della splendida oasi. La visita si è conclusa al Centro di recupero Tartarughe Marine dove sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a conclusione dell’ esperienza. Inoltre, a maggio un gruppo di giorgini sarà ospitato dalla scuola portoghese per un’esperienza altrettanto costruttiva.

Nel frattempo, prosegue a Kocaeli, in Turchia, il progetto Erasmus Ka210 Act Local, Think Global dell’ITT G. Giorgi di Brindisi. Delegazioni di docenti di Italia, Romania, Nord Macedonia e appunto Turchia si sono incontrate per discutere del tema ambiente in veste didattica per produrre handbook e green book su nuove metodologie di insegnamento/apprendimento delle tematiche ambientali applicate a nuove risorse energetiche. A seguire nel mese di maggio il progetto vedrà un ultimo incontro a Prilep in Nord Macedonia stavolta anche con una delegazione di studenti dei rispettivi paesi. Grandi occasioni di crescita che il Giorgi coglie al volo perché Erasmus unisce nella diversità!!

