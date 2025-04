Volley C/F, Rainbow Crispiano: sfida all’Oria per il quinto posto

Domenica 14 aprile, alle 18:30, la Windor Rainbow Crispiano scenderà in campo per l’ultima gara casalinga della stagione, un vero e proprio scontro diretto contro l’Oria per conquistare il quinto posto in classifica nel campionato di Serie C femminile di volley.

Un appuntamento importante che, come sottolinea Aurelia Aquaro, presidente delle blueorange, merita la presenza del grande pubblico: “La squadra ha centrato la salvezza con ampio anticipo rispetto allo scorso anno, quando abbiamo dovuto affrontare i playout. Questo era il nostro primo obiettivo, ora puntiamo più in alto”.

Obiettivi e difficoltà

La società crispianese guarda avanti con ambizione: “Vogliamo continuare a crescere e cercare di conquistare una posizione sempre più alta in classifica ma non è semplice – prosegue Aquaro -. Anche nel volley i costi aumentano e bisogna sempre tenere d’occhio i bilanci. A ciò si aggiungono i problemi strutturali e la mancanza di una vera università a Taranto, che porta molti giovani a trasferirsi altrove: questo, purtroppo, significa perdere diverse atlete ogni anno”.

La presidente ricorda anche che, attualmente, nel tarantino solo due squadre militano in Serie C femminile: Rainbow Crispiano e Ideal Talsano. “La Federazione dovrebbe sostenere maggiormente le società del territorio”.

L’appello alla città

“Ringrazio tutte le ragazze e lo staff tecnico per aver raggiunto la salvezza con grande anticipo e un grazie speciale va a Gianluca Caputo della Windor per il suo sostegno costante. Ora voglio lanciare un appello al popolo crispianese: riempiamo il palazzetto domenica per sostenere le nostre ragazze nello scontro con l’Oria. Sarebbe bello chiudere in casa con una grande cornice di pubblico”, conclude Aquaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author