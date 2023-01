Volley C/F: PM Potenza, esame di maturità con Asem Bari

La PM Volley Potenza ritorna in campo domenica pomeriggio alla Caizzo per ospitare l’Asem Volley Bari. Gara non semplice per il sestetto guidato da coach Marco Orlando, alle prese con alcune defezioni, anche se ritrova la centrale Angelica Muscillo che sarà a disposizione per la gara.

”È la partita di chiusura del girone di andata – commenta il tecnico Marco Orlando – che ha anche un sapore prezioso dello scontro diretto per la salvezza. Vero che il campionato è lungo, ma ci sono partite che devono essere giocate con coraggio e in cui si deve provare a portare a casa bottino pieno, questa è una di quelle”.

La PM Volley viene da una sconfitta con la Don Milani, ma è vogliosa di far bene come analizza ancora Orlando: “Veniamo da una settimana difficile, giocata con un organico più che rimaneggiato e che ha fatto emergere difetti e limiti su cui lavorare. Abbiamo parlato molto con la squadra, ma sappiamo che nello sport le difficoltà ti aiutano a tirare fuori il meglio per crescere e maturare sportivamente. C’è un rinnovato patto di fiducia, recuperiamo qualche atleta dall’infermeria, anche se non siamo ancora al completo. Rispettiamo enormemente l’Asem Bari, ma sappiamo di dover gettare il cuore oltre l’ostacolo e dare una prova di maturità”.

Prima dell’inizio della gara, la PM Volley, sempre attenta al sociale e al territorio, ospita le volontarie dell’Associazione “Comitato Fibromialgici Uniti-Italia” impegnate a informare e a sensibilizzare sulla fibromialgia e sostenere chi soffre di questa patologia. La referente regionale, Rosaria Marino, insieme a Ida Pace saranno presenti per tutta la partita per distribuire materiale informativo e sensibilizzare i presenti.

La partita verrà inoltre trasmessa in diretta su La Nuova TV al canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming su www.lanuova.net o tramite app La Nuova TV sulla smart tv di ultima generazione.

