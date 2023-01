Futsal A/F: Real Statte a Verona ancora in emergenza

Torna in trasferta l’Italcave Real Statte che a Verona va a caccia di punti salvezza nella sfida delle 14.30 di domenica 22 gennaio con una diretta concorrente.

Margarito e compagne stanno lavorando per conquistare la gara con la consapevolezza che la società ha lavorato per poter integrare al meglio la rosa. Non ci sarà in panchina il tecnico Tony Marzella, sia in questa che nel prossimo match di campionato, a causa della squalifica da parte del giudice sportivo.

Il trainer ionico presenta così la sfida. “In attesa del completamento delle questioni burocratiche, abbiamo questa gara contro il Verona da affrontare al meglio. Abbiamo sicuramente capito in queste partite quelle che sono le nostre peculiarità, vogliamo cercare anche di sbloccarci in fase realizzativa a partire da questa trasferta. Sono consapevole che stiamo facendo tantissimi sacrifici ma dobbiamo continuare a farli per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Sicuramente è una settimana particolare quella che vivremo: due gare di campionato e in mezzo il quarto di Coppa Italia. Dobbiamo essere molto concentrati e determinati in questi match, sperando anche di poter aumentare le nostre scelte a stretto giro”.

