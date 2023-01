Volley: Civita Castellana-Molfetta, in palio Final Four Coppa Italia

Sabato di grande pallavolo per l’Indeco Molfetta. I biancorossi sono attesi dalla sfida di Coppa Italia, torneo riservato ai soli team primi classificati al termine del girone di andata.

L’Indeco arriva alla Coppa dopo tredici vittorie in altrettanti match, a punteggio pieno e con otto lunghezze di vantaggio dalla prima inseguitrice, Turi e soli 5 set concessi agli avversari. Lo scorso weekend, i biancorossi hanno annichilito 3-0 Osimo, ex seconda forza del girone E, relegandola al terzo posto al giro di boa, a 9 lunghezze da capitan Del Vecchio e compagni.

Civita Castellana, storica formazione viterbese, con un recente passato anche in serie A2, arriva in Coppa con 34 punti, frutto di 12 vittorie e una sconfitta, 36 set vinti e 12 persi. La prima inseguitrice del girone F è il Castelfranco sull’Arno, con 31 punti, gli stessi del Villadoro Modena, terza.

Nel minigirone D-E-F mancherà Massanzago, prima classificata nel girone D, trentino-veneto, che ha rinunciato alla Coppa Italia. Pertanto, la sfida tra l’Indeco e i laziali diventa già decisiva: chi vince sarà qualificato alla Final Four di Coppa Italia, chi perde dovrà attendere il prossimo weekend e il calcolo della classifica avulsa per stabilire la migliore tra le seconde classificate. Le fasi finali della Coppa, programmate nel weekend di Pasqua, saranno giocate dalle tre prime classificate di ciascun mini raggruppamento e dalla migliore tra le seconde.

“E’ un match da dentro fuori, qualcosa a cui noi, probabilmente non siamo abituati. Loro partono avvantaggiati dal punto di vista dell’esperienza, noi siamo imbattuti e lavoriamo duramente per restarlo a lungo. C’è entusiasmo per queste tredici vittorie, siamo un gruppo coeso e unito, sicuramente incontreremo delle difficoltà e dovremmo uscirne da squadra, tutti insieme – le parole dello schiacciatore Luca Lorusso, uno dei più giovani in campo tra le fila biancorosse – C’è voglia di misurarsi in sfide importanti come queste. Sia noi che loro vorremmo arrivarci a giocarci le finali di questo torneo. Ce la metteremo tutta, come facciamo in ogni match”.

Al PalaSmargiassi di Civita Castellana, l’Indeco troverà di fronte a sé la forza dell’opposto Buzzelli, ex A2 con le maglie di Sora e Tuscania, la classe del laterale Genna, i centimetri del centrale Simoni, con un passato di nove stagione nell’Ortona in A2. Un team esperto che lo scorso anno si è qualificato per i playoff, mancando di un nulla la promozione in A3. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.

