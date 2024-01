Volley C/F, PM Potenza a Barletta a caccia di punti preziosi

Dopo la buona prestazione senza raccogliere gioie, la PM Gruppo Macchia Potenza torna in campo con maggiore determinazione per riscattare il risultato di sabato scorso con l’Asem Bari e provare a strappare punti preziosi questa volta in casa della Nelly Volley Barletta.

Le rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna scenderanno in campo domenica pomeriggio alle 18:30 per affrontare la Nelly Volley Barletta, formazione che occupa la nona posizione in classifica con 7 punti all’attivo, giusto una posizione di classifica dietro e con due lunghezze di ritardo rispetto alle potentine.

”E’ per noi una partita fondamentale – ha dichiarato alla vigilia coach Elena Ligrani – , dobbiamo andare a Barletta con la determinazione di prendere i tre punti e fare bene, è uno scontro diretto e fino ad ora li abbiamo fatti nostri. I tre punti sono vitali per poterci piazzare bene in vista della seconda fase del campionato con gli incroci play-out”.

Attenzione però a non sottovalutare le giovani ragazze del Barletta: “Sono una squadra molto giovane con buone potenzialità – continua coach Ligrani che spiega – , dobbiamo aggredirle sin dalle prime battute per imporre da subito il nostro gioco”.

Appuntamento alle 18:30 di domenica 28 gennaio al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta, dirigono la gara i signori Francia e Lamusta.

