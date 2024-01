Volley C/F, Dinamo Molfetta ‘costretta’ a vincere sempre

La scorsa giornata del Girone A del campionato di Serie C Femminile non ha prodotto sostanziali cambiamenti nelle parti alte della classifica. Quattro squadre in quattro punti la dice lunga sul passo da tenere da qui sino al termine della regular season.

Lo sa bene anche la Dinamo CAB Molfetta “costretta” in ogni partita a dare il massimo per ottenere i tre punti che le consentirebbero di mantenere lo stesso passo di Zest, ASEM e Amatori Bari. Già a partire dalla prossima settimana, inoltre, un incrocio contemporaneo di scontri diretti darà maggiori indicazioni a ognuna di queste quattro formazioni circa le proprie ambizioni stagionali.

Intanto, dopo la vittoria ottenuta presso il tensostatico di Corato, la Dinamo ha lavorato per tutta la settimana per preparare la prossima sfida interna contro la Don Milani Volley, che andrà inscena sabato 27 gennaio alle ore 19 presso il Pala Poli di Molfetta.

Nel dopogara di Corato, coach Marzocca aveva tracciato i punti su cui lavorare in termini di approccio alla gara e mentalità. A Corato, nonostante la vittoria, è mancata la giusta cattiveria per chiudere la gara, rischiando il minimo possibile. Contro la Don Milani Volley (sconfitta all’andata per 3-1) bisognerà evitare di sottovalutare l’avversario, così come chiesto dallo stesso Marzocca, studiando le sue caratteristiche e ribattendo colpo su colpo.

Ed è anche su questi aspetti che si sono concentrate le sedute di allenamento di questi giorni. Quasi 24 ore dopo, sempre al Pala Poli ma in Palestrina i ragazzi della Serie D Dinamo sfideranno la Volley Academy SGR in programma domenica 28 gennaio alle ore 18.

