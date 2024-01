Volley F, Melendugno: delineate linee guida del progetto Next Gen

Sono state delineate le linee guida dettagliate del progetto Next Gen per il settore giovanile della Narconon Melendugno, un’affermata squadra impegnata nel campionato di A2. Questo ambizioso progetto è incentrato su tre pilastri fondamentali: ricerca, programmazione e valorizzazione. L’obiettivo primario è plasmare la Narconon Melendugno del futuro, partendo da un settore giovanile di assoluto spessore e da una seconda squadra capace di forgiare giocatrici salentine e pugliesi destinate a esordire nella prestigiosa Serie A.

Il presidente Lugibello ha condiviso entusiasticamente i successi raggiunti in A2 nei quattro anni precedenti, sottolineando il buon lavoro della società. Ha annunciato ulteriori investimenti per puntare al vertice della A2 nella prossima stagione, evidenziando al contempo l’accentuato impegno nella crescita del settore giovanile. Lugibello ha ribadito l’intenzione di mettere a disposizione delle giovani talentuose tutte le risorse necessarie, consolidando così la posizione della squadra nel panorama sportivo.

Il direttore generale Prisco ha espresso la sua soddisfazione nell’assumere questa nuova direzione, ritenendo fondamentale la creazione di un vivaio per garantire il futuro della società e contribuire allo sviluppo del movimento pallavolistico pugliese. Ha delineato il progetto come a medio termine, ma con obiettivi importanti che stimolano l’intera squadra. Prisco ha equiparato la crescita del settore giovanile all’evoluzione del primo team, proponendo un approccio graduale e costante.

Il direttore sportivo Cisternino ha enfatizzato la posizione della Narconon Melendugno come unica società salentina e pugliese in A2. Ha annunciato l’adesione al progetto Next Generation come mezzo per costruire un settore giovanile di alto livello, parallelo alla categoria della prima squadra. L’obiettivo è offrire un trampolino di lancio per le giovani atlete pugliesi, consentendo loro di emergere e ambire alla Serie A dopo un percorso formativo all’interno della Narconon Melendugno.

L’Academy, parte integrante del progetto, dettaglia un approccio multidimensionale. La Web Academy fungerà da collegamento tra genitori, appassionati, giocatrici e l’ambiente dell’allenamento sportivo. Utilizzando i canali social, si informeranno i genitori sulle iniziative settimanali, le modalità di allenamento e verranno presentate le atlete attraverso foto e interviste.

Il talk show “Futuro Sotto Rete” è un notiziario sportivo e programma di intrattenimento che si propone di condividere la passione e il lavoro della squadra, narrando i risultati nei rispettivi campionati di categoria e dando voce a tutte le tesserate.

Inoltre, sono previsti percorsi accademici che vanno oltre l’allenamento in palestra. Le atlete parteciperanno a ore di lezioni mirate alla crescita etica, comportamentale e di approfondimento della pratica sportiva. Docenti specializzati affronteranno tematiche come Scienze Motorie, Scienze dell’Alimentazione e Scienze della Comunicazione. Saranno organizzati anche convegni, campagne di sensibilizzazione e giornate ecologiche per arricchire il percorso formativo delle giovani atlete.

