Volley A2/M, Castellana: vittoria cruciale sul campo di Cantù

La Bcc Tecbus Castellana Grotte emerge vittoriosa con un punteggio di 0-3 (15-25, 18-25, 22-25) nel recupero di Casnate con Cantù, valido per la 15a Giornata della Serie A2 maschile.

La squadra allenata da Simone Cruciani ottiene il quinto successo stagionale, il quarto in trasferta, il primo senza perdere neppure un set. Vittoria che garantisce tre punti cruciali per il proseguo della stagione: ora, Pineto terzultimo (l’attuale quota salvezza) è a -2, l’Aversa quartultimo a -3.

La prestazione corale della squadra è stata eccellente: Nicola Cianciotta ha vestito i panni del top scorer (17 punti, 3 ace e 2 muri), ma tutti gli effettivi in evidenza, tra cui Bermudez con 15 punti e 2 ace, Ceban con un 88% in attacco, 10 punti e 2 muri, e Pol con 9 punti e 2 muri.

La Bcc Tecbus ha mostrato una reazione di orgoglio meravigliosa e straordinaria, trascinandosi a Cantù con l’obiettivo di trasformare questo slancio in entusiasmo per la difficile trasferta contro la capolista Grottazzolina nella prossima domenica.

Nel dettaglio delle formazioni, il Cantù di coach Denora Caporusso ha schierato Pedron in palleggio, Gamba opposto, Ottaviani e Galliani schiacciatori, Rossi e Aguenier centrali, e Butti libero. Dall’altra parte, il Castellana di coach Cruciani ha risposto con Fanizza in regia, opposto a Bermudez, Cianciotta e Pol in banda, Ceban e Balestra al centro, con Battista e Guadagnini che si alternano nel ruolo di libero. In tribuna, presente il martello greco Tzioumakas, tesserato successivamente all’iniziale programmazione della gara.

La cronaca della partita ha evidenziato un avvio equilibrato, con il primo break che arriva grazie al muro di Cianciotta. La Bcc Tecbus prende il controllo grazie a due ace di Bermudez, portandosi sul 6-11. Muri di Ceban e Cianciotta consolidano il vantaggio, chiudendo il primo set a tinta gialloblù con un netto 15-25.

Nel secondo set, Cantù reagisce con i muri di Rossi e Galliani, ma la Bcc Tecbus riprende il controllo con contributi significativi da parte di Bermudez, Cianciotta e altri, chiudendo il set con il punteggio di 18-25. Nel terzo set, nonostante un leggero rilassamento da parte di Castellana, la squadra ha concluso con il brillante 22-25, grazie all’eccezionale prestazione finale di Cianciotta.

Pool Libertas Cantù – Bcc Tecbus Castellana Grotte 0-3

15-25 (23′), 18-25 (25′), 22-25 (32′)

Cantù: Pedron, Ottaviani 6, Aguenier 6, Gamba 10, Galliani 4, Rossi 4, Butti (L), Magliano, Gianotti, Bacco 9, Picchio, Quagliozzi 3. ne Monguzzi, Ozzi (L).

Tutto. Denora Caporusso, II all. Zingoli, esploratore Vigilante Carollo

Battute vincenti/errate: 4/10

Muri: 5

Ricezione positiva/perfetta: 57/19. Attacco: 39

Errori gratuiti: 9 att / 8 ric

Castellana Grotte: Fanizza 2, Cianciotta 17, Balestra 2, Bermudez 15, Pol 9, Ceban 10, Battista (L), Guadagnini (L), Ciccolella, Rampazzo. ne Compagnoni, Menchetti, Iervolino.

Tutto. Cruciani, II all. Barbone, asino. Tutto. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 8/5

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 51/30. Attacco: 51

Errori gratuiti: 7 att / 4 ric

Arbitri: Paolo Scotti di Sospiro (Cr), Matteo Selmi di Modena

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author