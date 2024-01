Volley, Perugia è devastante: sconfitta netta per la Prisma Taranto

La Gioiella Prisma Taranto esce nettamente sconfitta dalla sfida con la seconda in classifica, la Sir Susa Vim Perugia: 3-0 (25-18, 25-23, 25-20). Gli ionici lottano con determinazione, specialmente nel secondo parziale, ma si trovano di fronte a un avversario ben organizzato e dotato di un attacco formidabile.

La Sir Susa Vim Perugia mostra un controllo efficace del gioco a rete guidato dal capitano Giannelli e una difesa impenetrabile, costringendo la Gioiella Prisma Taranto a commettere errori cruciali. Il risultato finale riflette la superiorità tecnica e tattica della squadra perugina in una partita che si è rivelata un’autentica sfida titanica per la Gioiella Prisma Taranto.

Gli umbri dominano l’incontro nonostante gli intensi sforzi dei Taranto con Gutierrez e Jendryk, che offrono una buona prestazione. Tuttavia, il team di Lorenzetti mostra una potenza di gioco superiore e un coordinamento impeccabile. Le azioni di attacco di Perugia risultano irresistibili, trainate da Plotnytskyi e Semeniuk (MVP), mentre la difesa della Prisma fatica a contenere la pressione avversaria.

La partita si conclude con una lezione di determinazione e precisione da parte di Perugia, lasciando alla Gioiella Prisma Taranto il compito di analizzare e migliorare in vista delle prossime sfide.

“Prova un certo rammarico, poiché cerchiamo di dare il massimo ovunque. Sapevamo di affrontare una grande squadra e non avevamo nulla da perdere. Stiamo imparando a concretizzare nei finali, cosa che ci è mancata ultimamente. Piano piano cercheremo di dare il massimo anche in questa fase”, ha dichiarato Lorenzo Sala dopo il match.

“È sempre piacevole tornare e giocare a Perugia, ho incontrato molti amici. La partita è stata estremamente complicata. Veniamo da un rientro in carreggiata con due vittorie, ma avremmo potuto fare qualcosa in più. Le potenzialità ci sono in questa squadra, peccato che ci facciamo sovrastare dall’avversario più dal punto di vista emotivo che tecnico”, ha analizzato Filippo Lanza.

PERUGIA: Iannelli 4, Herrera 13, Leon 2, Solè 9, Flavio 11, Semeniuk 12, Plotnyskyi 11, Colaci L, Toscani, Held, ne Candellaro, Ben Tara, Russo, Ropret. All. Lorenzetti.

TARANTO: Gargiulo 4, Trinidad 1, Lanza 5, Jendryk 9, Sala 5, Russell 8, Gutierrez 8, Rizzo L, ne Alletti, Luzzi, Ektrand, Bonacchi, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

