US Lecce, Almqvist: “Voglio tornare al gol per aiutare la squadra”

Lecce – Pontus Almqvist durante la conferenza stampa infrasettimanale presso la sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di via del Mare di Lecce ha messo in evidenza che la squadra ha fatto bene ma non per l’intero arco della gara e deve migliorare su questo: “Il primo tempo abbiamo giocato molto bene contro la Juve, dobbiamo solo concentrarci a fare bene per l’intero arco del match. Ora testa alla prossima partita.”. “Voglio aiutare la squadra facendo più gol possibili ma anche attraverso assist. Sono certo che nelle prossime gare tornerò al gol per aiutare la squadra.”. “Mi sento molto meglio, sono già al 100% ma voglio dimostrarlo sul campo. Mi sento bene sia a livello fisico che mentale”. L’attenzione inevitabilmente si sposta alla gara di Genova: “Dobbiamo concentrarci alla partita contro il Genoa ma senza stressarci troppo rischiando di arrivare male al match. Siamo consapevoli dell’importanza dell’incontro”. “Banda è importante per noi ma anche chi l’ha sostituito ha fatto molto bene.”. “Per quanto riguarda la mia posizione in campo posso giocare su entrambe le fasce; a livello di fiducia mi trovo meglio a destra ma in Russia ho giocato spesso anche a sinistra”.

