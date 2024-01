Volley A2/M, Castellana a Grottazolina per la trasferta più difficile

Seconda trasferta consecutiva per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale Serie A2 di pallavolo maschile. Dopo il successo nel recupero infrasettimanale della 15esima giornata sul campo del Cantù, secondo impegno esterno di fila, il più difficile della stagione, per la formazione allenata da Simone Cruciani , ospite della capolista Yuasa Battery Grottazzolina. Prima battuta domenica 28 gennaio 2024 alle 19 .

Da una parte della rete la capolista Grottazzolina, in vetta alla classifica con 41 punti (4 di vantaggio su Cuneo), che finora in casa ha conquistato 9 vittorie su 9 partite, lasciando per strada un solo punto (con Pineto), ma che nell’ultimo mese ha rimediato le uniche tre sconfitte della stagione (dal 17 dicembre a Santa Croce e poi ancora il 30 dicembre a Cuneo e domenica scorsa a Porto Viro). Nonostante la posizione di classifica, insomma, è in cerca di conferme e riscatto, la squadra di mister Ortenzi e degli ex Marchisio, Cattaneo e Cubito.

Dall’altra parte della rete una Bcc Tecbus che a Cantù ha trovato una vittoria importante (la quinta stagione, la quarta in trasferta, la prima senza perdere neppure un set) ma soprattutto ha riportato un pieno ritmo la propria corsa per la salvezza (al momento è penultimo con 12 punti, a due di distanza dal Pineto terz’ultimo, a tre dall’Aversa quart’ultima).

Lo ha fatto attraverso un’ottima prova corale che ha messo in mostra anche la grinta e la determinazione che serviranno certamente sul campo della prima della classe. Coach Cruciani avrà nuovamente a disposizione anche lo schiacciatore greco Stylianos Tzioumakas, assente nel recupero di Cantù per via del tesseramento avvenuto dopo l’originaria dati di programmazione dell’incontro.

“Dopo Pineto e prima di Cantù, avevo sottolineato come nonostante la sconfitta avevamo dimostrato di essere una squadra che ha voglia di lottare, che ha un cuore – ha commentato Michele Miccolis , presidente del sodalizio gialloblù – Valori che certamente ci serviranno a Grottazzolina, ma che ci torneranno utili anche e soprattutto negli ultimi due mesi della stagione. A tutti i tecnici ei ragazzi chiedono di mantenere alti questi livelli di determinazione e di grinta. La voglia di far bene e di ottenere risultati, dovunque e in qualsiasi occasione, deve essere una delle nostre prerogative più importanti per giocarci fino in fondo tutte le nostre possibilità. Così come a febbraio ci attende un mese con tre partite interne su quattro e sarà importante il calore e la presenza del nostro pubblico”.

Sono solo tre i precedenti tra le due squadre: due le vittorie pugliesi, una quella marchigiana. La New Mater Volley ha vinto anche l’unico incrocio diretto giocato a Grottazzolina: 2-3 alla prima giornata dello scorso campionato.

L’incontro sarà diretto da Luca Cecconato di Treviso e Sergio Jacobacci di Bergamo: per entrambi sarà la prima volta in stagione con la Bcc Tecbus. È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley .

