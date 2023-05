Volley C/F: Playoff, Aurora Brindisi sbanca il PalaCarbonara

L’Aurora Volley Brindisi fa sua al termine di tre set molto combattuti la gara di andata della prima fase dei play off. La partita si è disputata al Pala Carbonara di Bari sabato 13 maggio contro le agguerrite padrone di casa dell’Amatori Volley.

Partita difficile, soprattutto nei primi due set, dove le ragazze di coach Rampino hanno dovuto sudare più del previsto per tenere a bada l’entusiasmo e l’ottima organizzazione tattica della giovane formazione barese. Padrone di casa sostenute continuamente e fragorosamente dal numeroso pubblico che ha riempito il Santa Rita in ogni ordine di posto contribuendo a rendere incandescente l’ambiente.

Il tecnico brindisino manda in campo il sestetto base costituito dalla palleggiatrice Kolomiiets, alla sua prima gara in biancazzurro, De Toma opposto, Galiulo e Andreula centrali, Maggio libero, Della Rocca e il capitano Palumbo in banda.

Inizio da incubo per la formazione brindisina che soffre l’aggressività e la fisicità delle padrone di casa. Dopo cinque minuti di gioco le biancazzurre sono già sotto per 7-1 con il tecnico brindisino che corre ai ripari sostituendo la regista ucraina, apparsa non ancora a suo agio, con Sarah Mollica.

Il cambio sembra dare i risultati sperati con le biancazzurre che cominciano a far fluire il proprio gioco appoggiandosi spesso su una De Tomain serata di grazia. Con il fondamentale aiuto dell’opposta di Barletta le biancazzurre prima raggiungono il pareggio (15-15) e poi prendono il largo (16-22). C’è ancora spazio per le emozioni con la squadra barese che lotta e rimonta fino al 23-24 prima del definitivo punto brindisino del 23-25 che ammutolisce il Santa Rita.

Nel secondo parziale la formazione brindisina non vuole ripetere gli errori commessi in precedenza e approccia bene il parziale (1-3). Ma ancora una volta le giocatrici baresi riescono a trovare la chiave di gioco per mettere in difficoltà le avversarie e, dopo una lunga fase di equilibrio, prendono il sopravvento (20-15).

Coach Rampino reagisce inserendo Difronzo per Maggio e Greco per Palumbo. I cambi impattano positivamente sulle prestazioni della squadra che riesce a pervenire al pareggio (23-23). La squadra brindisina adesso è padrona del campo e finalizza la rimonta beffando le padrone di casa sul filo di lana (23-25) .

Nell’ultima frazione tutto facile per Brindisi che sfrutta un crollo emotivo delle giovani avversarie e prende subito il comando del parziale. L’allenatore brindisino manda in campo Inna Kolomiiets, che superato il momento di difficoltà mette in mostra la grande qualità del suo gioco rapido e imprevedibile.

La formazione di casa tenta generosamente di rientrate in partita spinta dall’urlo del proprio pubblico ma commette troppi errori per impensierire Brindisi che amministra saggiamente il vantaggio e vince 18-25.

“Sono molto soddisfatto della prestazione – dichiara il coach Adolfo Rampino al termine della gara –, abbiamo sofferto il loro gioco ma siamo stati bravi a riportare la partita dalla nostra parte e mettere in pratica quello che avevamo preparato in settimana. Grande merito a tutto il gruppo con i cambi che hanno fatto la differenza”.

La seconda gara della serie si disputerà mercoledì 17 maggio al Pala Melfi di Brindisi. La formazione biancazzurra, in vantaggio nella serie, avrà comunque bisogno di una vittoria per non andare al “golden set” ovvero il set di spareggio.

Amatori Volley Bari-Aurora Volley Brindisi 0-3 (23-25, 23-25, 18-25)

BRINDISI: Palumbo K 5, Kolomiiets 4, Galiulo 6, Andreula 3, Della Rocca 4, De Toma 24, Maggio L1, Mollica 1, Di Fronzo L2, Greco, Fiore, Mastrantonio, Valente, Montanero. All. A. Rampino – Ass. M. Casalino.

BARI: Ivona K 8, Belviso 3, Antonaci, Di Donato 1, Scalise 1, Cesario, Bertoccelli, Cillo, Amoruso 6, Mastrorocco, Capriati 7, De Angelis 4, Di Ciaula 4, D’Errico. All. M. Cassano – Ass. L. Cassano.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp