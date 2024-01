Volley C/F, Dinamo Molfetta rispetta pronostici vincendo a Corato

I pronostici della vigilia premiano la Dinamo CAB Molfetta che contro la Polis Volley Corato si impone per 1-3. Un match che diventa insidioso per le ragazze di coach Marzocca quando al terzo set, a causa di imprecisioni e di un evidente calo di concentrazione, non riescono a chiudere immediatamente i conti contro le neroverdi. Tuttavia, in quel di Corato, erano necessari i tre punti per le ragazze in maglia arancio, che le permettono di mantenere il passo delle dirette concorrenti: vincono, infatti, Zest, ASEM e Amatori Volley Bari.

Nel primo set iniziano bene le padrone di casa con un vantaggio che non riescono a controllare in quanto la riposta Dinamo arriva immediatamente con un 4-4 firmato Cosentino. La Dinamo con il passare dei minuti prova a prendere il controllo del match grazie alle schiacciate vincenti di Cervelli e Fracchiolla. Le ragazze in maglia arancio approfittano dei ripetuti errori delle ragazze di coach Matera e arrivano a portarsi sul 12-15 con Parisi, brava a finalizzare una perfetta azione corale.

Corato non demorde e sul più bello raggiunge il pari sul 15-15, ma non impensierendo più di tanto la Dinamo che con determinazione si riporta avanti con un doppio vantaggio firmato ancora Cosentino. Sul 15-21 la reazione del Corato è flebile perché la Dinamo riesce a chiudere il set con Abbattista sul risultato di 18-25. Nel secondo set parte meglio la Dinamo che piazza immediatamente un doppio vantaggio e con Fracchiolla riesce a portarsi sull’1-4.

Nella prima parte del secondo set, le ospiti riescono a tenere a distanza il Corato che, dopo la schiacciata vincente di Cervelli, riesce a portarsi a -1, raggiungendo il pareggio sull’8-8/9-9. Il successivo vantaggio delle neroverdi costringe coach Marzocca a chiamare il timeout per riordinare le sue e recuperare il parziale di 11-9. Al rientro, Parisi con una perfetta schiacciata in diagonale supera la difesa avversaria seppure la Dinamo stenta ad uscire da un momento complicato, costretta ad inseguire le padrone di casa. Sull’11-15 arriva la risposta delle molfettesi grazie a Mastropasqua, Fracchiolla e Cervelli, con quest’ultima che pareggia i conti sul 15-15. Pian piano la Dinamo prende il controllo del set, portandosi in vantaggio e mantenendo un + 3 sulle avversarie.

Nel momento in cui Lazzizera realizza il 19-21, il Corato torna a -1, non riuscendo però a completare la rimonta: Parisi e Cosentino su servizio chiudono il secondo set sul risultato di 21-25. La possibilità di liquidare la pratica Corato, la Dinamo CAB Molfetta la spreca nel terzo set, quando sul finale subisce un ritorno decisivo delle padrone di casa. Le arancio erano partite benissimo costringendo sull’ 1-4 coach Matera a chiedere un timeout che fa bene al Corato. Alla ripresa, infatti, rientra in partita e si porta a -1 dalla Dinamo che su un nuovo + 4 inizia a sbagliare, regalando punti alla Polis Volley.

Le neroverdi raggiungono il pari sul 10-10/11-11, ma le giocate di Mastropasqua, Parisi e Cosentino riallontano il Corato. Il set rimane apertissimo, ma la Dinamo si deconcentra, subendo l’inevitabile ritorno delle padrone di casa, brave a crederci sino in fondo: si procede punto a punto sino al 23-23/24-24. Ad aggiudicarsi il terzo set è il Corato con risultato di 26-24 e partita riaperta. Tutto da rifare per Dinamo che ha il merito di non disunirsi nel momento fondamentale del match. Il quarto set si apre nel segno di Cervelli che in più di un’occasione buca il muro avversario. Poco dopo fanno lo stesso Fracchiolla e Cosentino che portano la Dinamo sul +4.

Proprio sul risultato di 6-10, il Corato prova a rientrare in partita, ma è successivamente imprecisa, permettendo a Fracchiolla e compagne di allungare ancora portandosi sul 14-19. La rimonta non riesce alle neroverdi perché le schiacciate vincenti di Lazzizzera e Mastropasqua consentono alla Dinamo di avviarsi verso la vittoria del quarto set, sfruttando il successivo primo match point servito dal Corato che manda fuori la palla. Finisce 18-25 il quarto set e 1-3 il match.

Nonostante la vittoria ottenuta, critico nel dopogara si mostra coach Franco Marzocca. «Non è stata sicuramente una delle nostre partite migliori – ha affermato – L’avversario ha giocato molto sulle mani del nostro muro e, quando avevamo l’occasione per fare male in attacco, non l’abbiamo fatto con cattiveria. Aspettavamo l’errore dell’avversario per fare il punto. Non abbiamo affrontato la gara con la giusta mentalità. Dalla prossima, bisogna affrontare tutti gli avversari, rispettandoli e ponendo la giusta attenzione alle loro caratteristiche per poter controbattere colpo su colpo».

Tornerà a giocare tra le mura amiche del Pala Poli la Dinamo CAB Molfetta sabato 27 gennaio alle ore 19 contro la Don Milani Volley.

Polis Volley Corato – Dinamo CAB Molfetta 1-3 (18-25; 21-25; 26-24; 18-25)

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca

Polis Volley Corato: Fuzio (palleggiatrice) – Fumarola (opposto) – D’Ambra/Carenza (centrali) – Guerra/Pistillo (schiacciatrici) – De Palma (libero). All. Matera

Non riescono a superare il momento negativo i ragazzi della Serie D Dinamo sconfitta per 3-1 (25-16; 25-20; 19-25; 25-15) dall’ASD Asem. A fine gara il coach Fabio D’Agostino ha analizzato la gara che lui stesso ha definito complessa. «È stata una partita difficile, affrontata in piena emergenza e con tante assenze in ruoli fondamentali –ha sottolineato – Sicuramente si sarebbe potuto fare meglio, soprattutto nelle fasi centrali dei set quando abbiamo lasciato troppo il gioco in mano agli avversari che hanno sfruttato a pieno le nostre oggettive difficoltà a muro e in difesa, ma non si può rimproverare nulla ai ragazzi che sono scesi in campo e che ci hanno messo tutto quello che avevano per portare a casa un risultato che purtroppo non è arrivato».

Prossimo appuntamento per la Serie D Maschile della Dinamo domenica 28 gennaio alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli per sfidare i ragazzi della Volley Academy SGR.

