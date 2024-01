Volley, Taranto di scena a Perugia: ‘Non abbiamo nulla da perdere’

Una settimana impegnativa per la Prisma Taranto, che nel turno infrasettimanale mercoledì 24 gennaio, alle 20.30, sarà di scena a Perugia per affrontare il sestetto di Lorenzetti. Dopo il match difficile con Monza di domenica al PalaMazzola, la trasferta in terra Umbra servirà per mantenere alto il ritmo e cercare di trovare punti deboli a un avversario che apparentemente non ne ha. All’andata, Taranto riuscì a strappare un set agli umbri, che però tornarono subito sul pezzo e chiusero il match senza troppi indugi. “Sappiamo che sarà un’altra partita tosta, ma noi, come si suol dire, non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo continuare a lavorare per dare continuità alle prestazioni. Perugia è una corazzata, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo”, dichiara Angel Trinidad De Haro alla vigilia del match.

