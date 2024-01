Volley C/F, Acquaviva fa bottino pieno a Sammichele

Arriva in trasferta, a Sammichele di Bari, contro la compagine del Maxima Volley di Casamassima, la nona vittoria della Volleyup Acquaviva guidata da mister Signorile nel campionato nazionale di Serie C femminile.

Per la 13a giornata, la 4a del girone di ritorno, le libellule si schierano inizialmente con Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Erika Porreca in posto 4, con Sharon Rubino e Miriana Trotti che si alternano nel ruolo di libero. Dall’altro lato della rete, De Pietro risponde con Falchi, Marigliano, De Pietro, Lorusso, Gravina e Lerede con Schena nel ruolo di libero.

Il primo parziale comincia con una fase di studio per entrambe le formazioni che danno vita a un set molto equilibrato: alla fine prevale la formazione acquavivese per 25 a 23.

Si va al secondo set: Mister De Pietro scuote le ragazze di casa, la musica cambia e la reazione non si fa attendere. La compagine del Maxima Volley, con la complicità di alcuni errori delle ragazze acquavivesi, accumula subito un sostanziale vantaggio di punti che riesce a mantenere fino al termine. Il secondo parziale si conclude con il punteggio di 25 a 16: ristabilità la perfetta parità.

Tocca a mister Signorile stimolare Capitan Porreca e compagne: anche il terzo setrisulta inizialmente equilibrato, poi le libellule allungano. Il tabellone elettronico si ferma sul 21 a 25. Nuovamente avanti le ragazze acquavivesi nel conteggio dei set.

Nel quarto set Erika Porreca e compagne vogliono chiudere i giochi: sospinte dai tantissimi tifosi acquavivesi accorsi per sostenere la squadra, si impongono con il punteggio di 15 a 25. Vittoria in trasferta da tre punti per la squadra del Presidente Convertini.

Buona la prestazione del centrale Marianna Quatraro che a fine partita commenta cosi: “Questa partita è stata ricca di emozioni. Siamo partite bene vincendo il primo set, contrariamente al secondo, ma l’unione e l’intesa di squadra ci ha permesso di trionfare portando a casa tre punti importanti. Testa alla prossima”.

MVP dell’incontro questa volta va idealmente ad Alessio, Michele ed a tutti i fantastici tifosi acquavivesi che “fuori casa” hanno sostenuto e tifato le ragazze blumangenta per tutta la durata del match.

