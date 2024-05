Bari, a scuola di business per imprese di successo

BARI – Una webinair per le aziende che vogliono migliorare le loro performance. Appuntamento a Bari con la prima Scuola di Management e Business per imprenditori organizzata dalla Osm Partner. Durante le due giorni ogni imprenditore segue un programma di formazione personalizzato e studiato appositamente per le sue esigenze. Tra gli argomenti che vengono insegnati alla business schoool, finanza e controllo di gestione, organizzazione aziendale, comunicazione, vendite, gestione del personale, direzione vendite, marketing, gestione dello stress, delega e ottimizzazione del tempo e ricerca e selezione del personale. La Osm partner trae ispirazione dalle attuali aziende italiane di successo carpendone le azioni vincenti e trasformandole in regole condivisibili con tutti gli imprenditori. Il risultato è una conoscenza offerta alle piccole e medie imprese in grado di essere applicata subito.

