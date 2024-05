Bitritto, la nuova era del Palatour

BARI – Tre milioni e 400mila euro di investimento con un cantiere che prenderà il via entro giugno prossimo per concludersi a maggio 2025. Dopo circa 10 anni di chiusura e totale abbandono, il Palatour di Bitritto è pronto per rinascere a nuova vita per entrare sin da subito nel gotha dei contenitori culturali di Bari e provincia ma non solo. A mettere i fondi sul piatto è Musica&Parole srl che annuncia un progetto rivoluzionario, totalmente ecocompatibile e con una capienza da 1900 posti in piedi e con le sue 1494 poltrone ergonomiche – tutte posizionate per consentire un’ottima visibilità al pubblico. Il Palatour si propone come il nuovo luogo in cui far convergere spettacoli, musica, convegni e presentazioni, garantendo il massimo del confort per tutti gli spettatori. Il tutto anche in un impegno per il sociale con un progetto di finanziamento per il teatro sperimentale, rivolto soprattutto alle classi più deboli. In ultimo si andrà a inserire in un territorio ad alto coinvolgimento sociale, già consapevole e responsabile sull’importanza di un welfare della cultura declinato al contemporaneo.

