Volley C/F: Dinamo Molfetta parte col piede giusto, espugnata Potenza

Una partita complessa, ma affrontata con carattere. Buona la prima per la Dinamo CAB Molfetta, che nella Palestra Caizzo di Potenza, supera la squadra padrona di casa con un perentorio 3-0 partendo con il piede giusto nel campionato di Serie C.

Le ragazze di coach Marzocca, pur con un approccio non idilliaco e molti errori nel primo set (ben 9 punti concessi alle valide avversarie), crescono con il passare degli scambi, mostrando una discreta condizione fisica, una buona intesa offensiva e una ricezione molto soddisfacente (solo due aces subiti in tutto il match).

L’assenza di Ayroldi è l’unica in casa Molfetta, ben sostituita dalla duttile Panunzio: per il resto è formazione tipo per le arancioblu. Coach Orlando dal canto suo, si affida all’esperienza delle varie Di Camillo, Morelli, Verrastro.

L’avvio è contratto, dicevamo, con il capitano in campo Cosentino a rompere l’empasse per il primo punto stagionale targato Dinamo CAB. Nelle prime fasi di gioco, le padrone di casa pungono molto, specie per vie centrali, Molfetta molto fallosa ed imprecisa al servizio. Nonostante ciò, la notevole caratura del gruppo in arancioblu, è arma vincente per entrare nel match, cosa che avviene di fatto dopo il time out di coach Marzocca (sul 10-8 Potenza) e accelerare grazie ai colpi di una Lucy Cervelli sugli scudi.

Di qui è un monologo delle ospiti, che con un 3-8 di parziale, mettono la freccia e allungano, fino ai punti decisivi di Parisi e Cosentino per il 17-25. Secondo parziale che si apre con lo stesso leitmotiv del precedente: Potenza e Molfetta molto vicine, che ribattono colpo su colpo. In questo set però, Panunzio e compagne sono molto più precise e soprattutto trovano punti preziosi anche dal centro, con la prestazione maiuscola del duo Lazzizzera–Mastropasqua.

Stessa trama anche nella fase centrale, quando a rompere gli equilibri è un turno di battuta infinito di Marilena Fracchiolla, che vale il decisivo 0-6 di parziale che spezza le gambe alle volenterose lucane (13-19). Con il set in discesa, la Dinamo controlla, fino al muro di Mastropasqua e un errore avversario che fissano il secondo parziale sul 17-25. Ben altri temi invece offre il terzo e decisivo set, con Cervelli & company. decise a chiudere quanto prima la contesa. Come il vino buono che invecchia con il passare del tempo, così il gioco della Dinamo Molfetta si affina scambio dopo scambio, nonostante le gambe ancora pesanti per la preparazione estiva. Arancioblu con il pilota automatico sin dall’inizio (7-12), con Marilena Fracchiolla ancora protagonista al servizio facendo ancora meglio del primo set: 0-8 di parziale, condito da due aces. Sul 10-23, fisiologico calo mentale, che permette alla PM di rendere meno amaro il passivo fino al punto decisivo di capitan Cosentino che vale il 16-25 finale.

Parte con il piede giusto la nuova avventura della Dinamo CAB Molfetta in un campionato che si preannuncia molto tirato e combattuto. Arrivano i complimenti alle avversarie nel dopogara da parte di Anna Cosentino, temporaneamente capitano della squadra, che ha affermato: «Complimenti al Potenza per come ha interpretato la gara mettendoci inizialmente in difficoltà e rendendo il match avvincente sino alla fine. Da parte nostra siamo riuscite a tirare fuori quel carattere necessario per portare a casa la vittoria. Contenta per essere tornata a vestire questi colori così come mi rende orgogliosa essere oggi il capitano di questo team in attesa del ritorno di Raffaella Ayroldi la cui assenza pesa in campo».

Lucida, come sempre, l’analisi di coach Marzocca. «Siamo entrate in campo un po’ contratte, all’inizio di ogni set – ha sottolineato -. Abbiamo trovato una squadra diversa dagli altri anni, con individualità di spessore e un gioco corale ben disposto. Ma le ragazze sono state brave a venir fuori da quei momenti, allungando giusto per terminare i set con tranquillità! Complimenti al Potenza per l’accoglienza è la cordialità, come sempre, oltre al bel gioco espresso».

Utilizzando due cliché, è vero che una rondine non fa primavera, ma se il buongiorno si vede dal mattino sarà un bel campionato per i colori arancioblu. C’è indubbiamente attesa per l’esordio di domenica prossima al Pala Poli, alle ore 16,30 contro l’Adriatica Trani.

PM Volley Potenza – Dinamo CAB Molfetta 0-3 (17-25; 17-25; 16-25)

PM Volley Potenza: Verrastro (palleggiatrice) – Todaro (opposto) – Shapoval/Morelli (centrali) – Di Camillo/Lopardo (schiacciatrici) – Giacomimo (libero). All. Orlando.

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca.

