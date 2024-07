Volley C/F, Dinamo Molfetta: Michele Drago neo direttore tecnico

Nel segno della continuità e della professionalità, nonché dell’esperienza che contraddistingue i suoi 45 anni di carriera. Dopo aver preso in mano la panchina Dinamo durante la fase playoff dell’ultima stagione sportiva, Michele Drago continuerà a far parte dello staff tecnico della società arancio con un nuovo ruolo.

Per quello che riguarda la compagine femminile, pronta a disputare per il quinto anno consecutivo il campionato di Serie C nazionale, Drago rivestirà il ruolo di direttore tecnico. Un ruolo importante che permetterà a quest’ultimo di mettere a disposizione tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Come si accennava, Michele Drago vanta un’esperienza prevalentemente in campionati femminili e nazionali.

Nella sua carriera ha conquistato otto promozioni, tre finali di coppa Italia, una vittoria in Coppa Puglia conseguita a Cerignola, con esperienza anche nel campionato di A2 con l’Altamura. «Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione, non tanto per il nuovo ruolo che mi è stato affidato – è stato il commento di Michele Drago –, ma per il fatto di poter continuare a lavorare per questa società, divenuta per me quasi una famiglia. Mi impegnerò fortemente nel supportare in ogni modo, attraverso la mia presenza in alcune sedute di allenamento, il nuovo coach della Dinamo, Susanna Sciancalepore. Una persona straordinaria, che stimo tantissimo sia da un punto di vista umano che professionale e che sono ben contento di poter affiancare in questa nuova stagione ormai ai nastri di partenza».

