Volley C/F, Asia Sozio resta ad Acquaviva per l’ottavo anno di fila

Si impreziosisce ulteriormente il roster targato Volleyup Acquaviva che sarà affidato a mister Antonello Signorile per la stagione 2024/2025: Asia Sozio indosserà, per l’ottavo anno consecutivo, la divisa blu-magenta delle libellule.

Asia, cresciuta nelle giovanili della società UISP’80 Putignano – società che si ringrazia per il rinnovo del trasferimento a tempo determinato – dal 2017 ha lasciato la città di Farinella per spostarsi ad Acquaviva e difendere i colori della Volleyup nel massimo campionato regionale.

Diventata, col passar degli anni, un punto di riferimento per compagne di squadra e per i tanti appassionati e tifosi di pallavolo, nel corso della passata stagione sportiva si è distinta realizzando 272 punti nelle 15 partite giocate della sola fase regolare del campionato di serie C femminile.

“Asia è certamente un’atleta storica per la Volleyup. Da sempre trasmette affidabilità, sicurezza e serenità a tutto il gruppo” esordisce così mister Antonello Signorile, “una costante presenza durante gli allenamenti, sempre disponibile per il bene della squadra. Sono sicuro che affronterà questa stagione dando il massimo così come sempre ha fatto” conclude così il coach delle libellule.

“Ad Acquaviva mi sento di casa, nonostante non sia il mio paese, e sono molto felice di vestire questa maglia anche quest’anno. Sono impaziente di ritrovare le mie compagne e di conoscere le nuove, la forza della squadra è il gruppo e insieme si possono fare grandi cose! Ad maiora, forza noi!” queste le dichiarazioni dell’opposto putignanese.

Fuori dal rettangolo di gioco, Asia è iscritta all’ultimo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

