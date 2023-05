Volley C/F: Dinamo Molfetta, la vittoria vale il sesto posto

La Dinamo CAB Molfetta chiude con una vittoria l’ultima partita casalinga della regular season. Un 3-0 convincente per una squadra in grado di far vedere bel gioco per buona parte della gara. A farne le spese la Volley’s Eagles, a cui va dato il merito di averci creduto soprattutto nel primo set.

Le ragazze di coach Marzocca vincendo l’ultima partita casalinga disputata alla Palestrina del PalaPoli sono tornate a occupare il sesto posto in classifica (complice la sconfitta del Turi con il Monopoli) e si apprestano ad affrontare, nel prossimo fine settimana, l’ASD Zest, che vincendo con l’Acquaviva ha blindato la sua quinta posizione in classifica, ovvero l’ultimo slot per partecipare ai playoff promozione.

Un inizio di primo set shoccante per le ragazze in maglia arancio che partono con uno svantaggio di 5-0. Passivo interrotto da Parisi e successivamente da Gambardella che accorciano e provano a suonare la carica per la Dinamo. Fa lo stesso Panunzio poco dopo nonostante l’iniziale punteggio di 8-4 in favore della Volley’s Eagles.

Sono, tuttavia, sempre le baresi a mantenere costantemente un vantaggio di + 5 sulle padrone di casa. La svolta arriva dopo il secondo time out chiamato da coach Marzocca: i punti realizzati da Cervelli, e Lazzizzera avvicinano la Dinamo sempre più alla Volley’s Eagles. E’ proprio Simona Lazzizzera a firmare il pareggio sul 16-16 prima che Panunzio non finalizzi la rimonta, portando in vantaggio le sue sul 18-17. La Dinamo prende il controllo del set e si porta a + 3 sulle avversarie grazie ad una Serena Abbattista particolarmente ispirata. A chiudere il primo set ci pensa Parisi sul risultato di 25-21.

Il secondo set è completamente dominato dalle ragazze in maglia arancio che si portano immediatamente in vantaggio sul 2-0. La reazione delle baresi non si fa attendere. La Volley’s Eagles pareggia i conti sul 2-2/3-3/4-4.

Con azioni rapide e veloci, la Dinamo prende il pallino del gioco e con Abbattista, Lazzizzera e Cervelli si porta sull’11-6, che diventa 13-8 dopo la schiacciata vincente di Panunzio. Coach Marzocca manda in campo Baiano e Sancilio ed è proprio quest’ultima a firmare il 25-14 che vale la vittoria del secondo set.

Non cambia il canovaccio nel terzo set. E’ sempre la Dinamo a controllare la partita e, ad inizio di set, si ritrova subito in vantaggio di cinque lunghezze. Si va avanti in questo modo sino al 7-0 in favore delle padrone di casa prima del break delle baresi che realizzano i primi punti del terzo set. Sul risultato di 9-3 per la Dinamo, la Volley’s Eagles accorcia le distanze portandosi a –5.

Coach Marzocca prosegue con la girandola delle sostituzioni mandando in campo anche il capitano Teresa Sciancalepore. Azione da manuale Abbattista-Lazzizzera con quest’ultima che finalizza e permette alle sue di incrementare il vantaggio. Arriva, tuttavia, la risposta delle avversarie, che approfittando di alcune disattenzioni della Dinamo raggiungono il pareggio sul 14-14.

Situazione di parità che dura poco: Lazzizzera riporta avanti le sue e Sancilio realizza il 16-14 e successivamente il 18-16. Set e match chiuso definitivamente da Panunzio che firma il 25-17 Dinamo.

Le dichiarazioni di fine match sono affidate alle parole di Giovanna Sancilio e Lucy Cervelli. “Ci siamo divertite nonostante una partita combattuta, merito anche della avversarie – hanno commentato – una partita affrontata con grinta e determinazione nonostante i soliti cali di concentrazione a metà del match”.

Sulla stessa linea anche l’analisi del coach Franco Marzocca. “Come ci accade spesso , ultimamente, abbiamo approcciato male la partita, ma poi, grazie alla differenza dei valori in campo e dell’esperienza, siamo riusciti agevolmente a portare a casa i tre punti – ha precisato -. Una volta rotto il ghiaccio, abbiamo anche espresso un bel gioco con degli schemi veloci che stiamo mettendo a punto negli ultimi due mesi”.

Torna alla vittoria anche la Prima Divisione Maschiledella Dinamo CAB Molfetta. I ragazzi di Fabio D’Agostino, nell’ultima partita della regular season, hanno battuto 3-0 la Carbonara Volley (parziali 25-21; 25-22; 25-19) e conquistano l’accesso ai playoff promozione. Si parte domenica 7 maggio alle ore 10.30 presso la Palestrina del Pala Poli contro la Volley Academy SGR.

“Partita importante per noi l’ultima disputata –ha commentato coach D’Agostino -, perché nonostante fosse inutile ai fini della classifica, ci ha permesso di ritrovare alcune di quelle certezze che a causa di infortuni e defezioni varie, ultimamente avevamo un po’ perso. Abbiamo sicuramente ancora tanto da migliorare in palestra, ma questa vittoria ci permette di affrontare la settimana più importante della stagione con più entusiasmo e fiducia per preparare al meglio questi playoff”.

Dinamo CAB Molfetta – Volley’s Eagles 3-0 (25-21; 25–14; 25-17)

Dinamo CAB Molfetta: Abbattista (palleggiatrice) – Cervelli (opposto) – Lazzizzera / Gambardella (centrali) – Parisi/Panunzio (schiacciatrici) – Ayroldi (libero). All. Marzocca.

Volley’s Eagles: Fusaro (palleggiatrice) – D’Addario (opposto) – Di Pietro/Lombardi (centrali) – Palmiotto/Basile (schiacciatrici)- Arleo (libero). All. Incerti.

