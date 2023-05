Volley B/M: Galatone da record, ai playoff per la A da capolista

Con l’ennesima grande prestazione, l’Allianz Colazzo Galatone ha battuto 3-0 il Tya Marigliano nella trasferta campana di sabato scorso. Quando manca una giornata alla fine del campionato, il Galatone conquista 67 punti (secondo il Grottaglie a 62) e chiude una stagione da incorniciare al primo posto assoluto del girone H di serie B maschile. Ma la corsa verso la serie A non è finita: tra qualche settimana ci saranno i playoff.

Nel match di sabato, i biancoverdi hanno controllato la partita sin dall’inizio, in un campo non facile come quello del Tya Marigliano, vincendo i tre set: 21-25, 15-25 e 25-27.

«Era importante chiudere la pratica playoff da primi in classifica e farlo su questo campo era importantissimo – ha dichiarato Giuseppe Giuri, presidente del Galatone -. Siamo l’unica squadra ad aver vinto tutte le trasferte ed è un altro importantissimo record di quest’anno. Sabato prossimo giocheremo in casa con Pozzuoli l’ultima di campionato, non sarà importante per la classifica poiché siamo matematicamente primi, ma prepareremo la gara al meglio».

Soddisfazione e gioia anche da parte di uno dei protagonisti in campo di questa stagione, il capitano Donato Musardo: «Andremo ai playoff da primi in classifica e ne siamo orgogliosissimi. È stata dura, ma abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale. Il percorso è stato e sarà ancora duro, emozionante e in crescendo. A inizio campionato siamo partiti con una squadra nuova, ma pian piano abbiamo trovato l’intesa. Sabato – è l’appello finale del capitano biancoverde – aspettiamo numerosissimi tifosi e appassionati: sarà una piccola grande festa in attesa dei playoff».

Il 6 maggio alle 19 dunque al palasport di Galatina l’Allianz Colazzo scende in campo contro il Rione Terra Pozzuoli per l’ultima gara di campionato prima dei playoff per la Serie A.

Tya Marigliano-Allianz Colazzo Galatone 0-3 (21-25; 15-25; 25-27)

Tya Marigliano: Mautone, Di Florio 17, Bianco 5, Rumiano 8, Nappi, Cantarella 2, Montò 6, Schioppa, Conforti (L), Ciollaro, Settembre 6, Barone (L), De Sena; allenatore Cimmino.

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 6, De Filippis, Zanettin 11, Musardo 4, Garofalo 6, Barone (L), Russo 19, Calò, Schiattino, Papa 6, Gravili (L), Lentini, Carrozzini; allenatore Cavalera.

