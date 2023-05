Volley B/M: Grottaglie ai playoff, patron Quaranta ‘Non fermiamoci’

Due vittorie esterne in sei giorni, in casa delle due dirette inseguitrici e principali competitor per la qualificazione ai playoff. Con una prova impressionante il Volley Club Grottaglie si è preso di forza la qualificazione ai playoff promozione per la Serie A3. Contro il N.V.G. Joivolley arriva una vittoria per 2-3 (21-25; 20-25; 27-25; 29-27; 9-15) che abbinata al crollo esterno della BCC Leverano consegna alla compagine della Città delle Ceramiche il primo playoff promozione per la Serie A della sua storia, con un turno di anticipo.

Il Volley Club Grottaglie, al secondo anno nella categoria, riesce dunque nell’impresa di conquistare il primo obiettivo stagionale, come auspicava il Patron Giuseppe Quaranta, che in fase di preparazione stagionale aveva chiesto ai suoi ragazzi di provare a lottare per uno dei diciotto posti in post season in uno dei gironi più competitivi del campionato.

Proprio il patron Quaranta ha fatto il punto del momento della sua società: “Sono giorni bellissimi, per tutta la società. Stiamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro. A livello di prima squadra quello che abbiamo fatto è straordinario, abbattendo autentici colossi. Probabilmente qualcuno dopo un gennaio complicato e la sconfitta di Pomigliano ci aveva dati per morti ma non hanno fatto i conti con la forza e la fame di questo gruppo che ha inanellato una serie di prestazioni e risultati straordinari. A Gioia meritavamo di più di una vittoria di misura ma conta poco: faccio a tutti i complimenti per il grande risultato raggiunto. Adesso siamo già al lavoro per ricaricare le batterie mentali e fisiche e dare l’assalto a questi playoff, il livello degli avversari sarà altissimo e ci aspettano delle battaglie dure ma non vogliamo fermarci”.

Non è solo la prima squadra, in casa Volley Club Grottaglie, a fornire risultati straordinari, ancora il Patron Quaranta: “In Serie D siamo ad un punto dalla salvezza matematica, con il gruppo più giovane dell’intero campionato. Domenica 7 maggio la nostra Under 17 giocherà la final four regionale per l’assegnazione del titolo di categoria cercando di bissare il successo a livello provinciale e con la possibilità di accedere alla fase nazionale. Siamo, attualmente, una delle realtà più solide sul territorio, vogliamo crescere ancora di più e tutti siamo al lavoro per farlo”.

Nel prossimo weekend il Volley Club Grottaglie giocherà l’ultima di regular season al Pala Campitelli, dove sabato 6 maggio affronterà alle 19:00 l’Olimpia Galatina. Una sfida importante per conquistare il fattore campo ai playoff.

N.V.G. JOIVOLLEY – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 2-3 (21-25; 20-25; 27-25; 29-27; 9-15)

N.V.G. Joivolley: Anselmo 2, Meleddu 7, Campanale 1, Paglialunga 10, Gabriele 23, Bisci (L), Illuzzi 1, Mitidieri 1, Nitti 19, Porro 3. A disposizione: Cazzaniga, Susco (L), Bitetti. All:

Volley Club Grottaglie: Fiore 11, Luzzi (L), Antonazzo 10, Bartuccio, Balestra 2, Buccoliero 17, De Sarlo (L), Di Felice 28, Giosa 11. A disposizione: Semeraro, D’Amico, Poli, Ristani. All: Spinosa, Azzaro.

