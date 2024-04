Volley C/F, playoff: Dinamo Molfetta, serve una reazione

Provare a resettare risultati e prestazioni ricominciando quasi da zero e approfittando dell’inizio del girone di ritorno dei playoff promozione.

E’ così che la Dinamo CAB Molfetta potrebbe interpretare la prossima sfida che vedrà le ragazze di coach Drago opposte a quelle dell’ASD Trepuzzi Volley in programma lunedì 22 aprile alla Palestrina del Pala Poli alle ore 18.30.

Come si accennava, parte il girone di ritorno del torneo valido per i playoff promozione nel quale la Dinamo dovrà provare a muovere quello 0 in classifica che ha caratterizzato le ultime uscite. Alla squadra viene chiesta una reazione già a partire dalla prossima partita casalinga contro le salentine.

Testa, concentrazione e determinazione è proprio quanto chiede coach Drago alle sue ragazze per ovviare ad un momento di difficoltà. Le capacità per disputare una buona gara e fare risultato contro il Trepuzzi ci sono tutte, evitando, però, di smarrirsi alla prima difficoltà.

L’unico set vinto in questi playoff promozione è proprio il primo disputato in Salento oltre un mese quando la Dinamo partì molto forte, riuscì ad approcciare bene la gara aggiudicandosi proprio il primo set con risultato di 16-25. Successivamente… il buio.

L’ASD Trepuzzi Volley, ben messa in campo, fu in grado di non scomporsi, ma di riorganizzarsi e di portare a casa il match. Tre i punti di distanza tra le due compagini con le salentine in grado di vantare una difesa migliore della Dinamo (382 i punti subiti contro i 394 delle ragazze in maglia arancio) con queste ultime che possono contrariamente vantare un miglior attacco grazie ai 309 punti fatti contro i 285 delle salentine.

Alla mera statistica vanno contrapposti due valori: impegno e gran forza di volontà! Scenderanno invece in campo domenica 21 aprile alle ore 16.30 al Pala Panunzio di Molfetta i ragazzi della Serie D Dinamo contro l’ASD ASEM Volley con l’obiettivo di tornare alla vittoria per provare ad uscire dalle zone basse della classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author