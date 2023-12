Volley C/F, Dinamo Molfetta all’esame Citymoda Amatori Bari

La vittoria conquistata al quinto set con l’ASD Zest ha lasciato molta positività nell’ambiente Dinamo, ma soprattutto la consapevolezza dei propri mezzi, aspetto importante per poter dire la propria in un campionato difficile, quanto entusiasmante. Alla Dinamo CAB Molfetta, dunque, il compito di riavvolgere il nastro dell’ultima parte del match disputato domenica scorsa a Terlizzi e ripartire proprio lì.

C’è tanto ancora da lavorare in vista di un’altra importantissima sfida contro la capolista Citymoda Amatori Bari in programma sabato 9 novembre alle ore 18.30 presso il Pala Carbonara di Via Fratelli de Filippo a Bari. Altra trasferta per un altro scontro al vertice che attende le ragazze di coach Marzocca.

La testa della classifica è distante soltanto una lunghezza e tutto è nelle mani delle ragazze in maglia arancio: una vittoria contro le baresi significherebbe primo posto. Dall’entusiasmo, di cui si parlava, per la vittoria del derby contro il Terlizzi al lavoro sul campo nelle sedute di allenamento: questa è stata in sintesi la settimana vissuta dalla Dinamo intenzionata a cancellare quei momenti di blackout che hanno caratterizzato la parte centrale del match disputato domenica scorsa al Palafiori.

Il gruppo squadra è compatto, ha dimostrato di esserlo in più di un’occasione e questo è un fattore che potrà permettere al coach di lavorare sulla giusta concentrazione, da tenere salda per tutta la durata delle partite. E’ proprio quello che ci vorrà nell’affrontare, nella terza trasferta consecutiva, il Citymoda Amatori Bari, squadra che ha sbagliato pochissimo sinora, arrendendosi soltanto all’ASD Zest.

Statisticamente, a confronto, l’Amatori Bari, con un migliore score di punti realizzati (757) e la Dinamo CAB Molfetta, con un migliore score di punti subiti (538) seconda soltanto all’ASD Zest. Quello contro le baresi sarà l’ultimo match del girone di andata prima di tracciare un vero bilancio dell’inziale fase di questa stagione.

E’ assolutamente da scacciare il momento negativo che da settimane perseguita i ragazzi della Serie D Dinamo. Anche il team di Fabio D’Agostino sarà impegnato in trasferta domenica 10 dicembre alle ore 18.30 al Palafiori di Terlizzi contro GRI.MA SRL Terlizzi.

