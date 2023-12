Volley A2/M, Castellana a Pordenone per la terza gara in 6 giorni

Appena il tempo di gioire per la prima vittoria interna della stagione ed è già tempo di preparare il prossimo impegno per la Bcc Tecbus Castellana Grotte che, sul campo della Tinet Prata di Pordenone, nel prossimo weekend sarà impegnata nella terza partita in soli sei giorni.

Dopo lo stop di Santa Croce di domenica 3 dicembre e il successo di mercoledì 6, infatti, sabato 9 dicembre 2023 con prima battuta alle ore 20,30, la formazione allenata da Simone Cruciani giocherà l’anticipo della 11esima giornata del campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Calendario tutt’altro che agevole per la Bcc Tecbus, non solo per i tempi ristretti tra una partita e l’altra, ma anche per l’avversario: la vice capolista friulana, infatti, finora in casa ha vinto 5 match su 5 (con una serie di quattro 3-0 consecutivi rifilati a Santa Croce, Aversa, Ortona e Brescia tra le mura amiche del Pala Crisafulli di Pordenone).

La squadra allenata da Boninfante, nonostante il mezzo passo falso della scorsa giornata a Ravenna (sconfitta per 3-2), è stata praticamente infallibile in casa e si conferma al secondo posto della classifica alle spalle dell’imbattibile Grottazzolina. Confermarsi insuperabile in casa sarà l’obiettivo primario di una Tinet che vorrà riprendere subito confidenza con la vittoria.

Obiettivo della New Mater, invece, è cancellare al più presto le scorie fisiche dei tanti impegni consecutivi, delle fatiche del tie break vinto con Aversa, dei 150 minuti giocati mercoledì sera e di qualche acciacco occorso prima a Cianciotta e poi a Fanizza e, soprattutto, di dare continuità al successo del turno infrasettimanale.

I due punti conquistati, alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi (soprattutto della vittoria di Santa Croce in trasferta a Porto Viro), si sono rivelati decisivi per accorciare su Cantù, su Pineto e sulla stessa Aversa in una classifica che si è spinta parecchio verso l’alto.

Sono due i precedenti tra Castellana e Prata di Pordenone, tutti riconducibili alla passata stagione: un successo a testa, entrambi al tie break ed entrambi con il fattore campo invertito. Uno l’ex dell’incontro: Simone Scopelliti, dal 2022 a Prata, nella stagione 2018/2019 a Castellana Grotte in maglia Bcc (e prima ancora dal 2015 al 2017 in maglia Materdominivolley.it).

Possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

