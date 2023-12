Volley, Grottaglie a Ruffano per chiudere l’anno in testa alla classifica

Si appresta a chiudere un anno da incorniciare il Volley Club Grottaglie, chiamato a confermarsi, ancora una volta, in testa alla classifica in quel di Ruffano. Il roster di Giosa concluderà il 2023 con una giornata di anticipo rispetto alle altre squadre, in virtù del turno di riposo che dovrà affrontare nel weekend del 16-17 dicembre. Prima dello stop, però, i granata dovranno sfidare il Toma Carburanti Ruffano in una trasferta che negli anni si è sempre rivelata complicata e piena di insidie.

Il Ruffano, neopromosso in questa stagione in Serie B, ha tutte le intenzioni di provare a fare uno sgambetto a Fiore e compagni, potendo contare sul valore del fattore campo: solo in un’occasione da inizio campionato, il team di coach Bramato non ha ottenuto punti davanti al proprio pubblico e vuole sfruttare l’ultima partita casalinga dell’anno per staccarsi dal gruppetto che naviga nelle acque basse della classifica.

Il Grottaglie, d’altro canto, vuole imporre la propria legge anche nell’ultima partita prima della pausa natalizia: i granata, ancora imbattuti in questa stagione, sono reduci da una prestazione impeccabile contro Modugno ed in casa Volley Club l’entusiasmo è palpabile. Ottenere tre punti nella partita di domani significherebbe allungare momentaneamente sulla prima inseguitrice Galatone, che osserverà il turno di riposo proprio in questa giornata di campionato.

Inizio partita previsto per le ore 18 al Palazzetto dello Sport Marcello Bisanti di Ruffano. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Peragine e Cantore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp