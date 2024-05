Bari, si chiude Vini di Vignaioli

BARI – Ottimi riscontri per la terza edizione di Vini di Vignaioli, la rassegna che punta a promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna sia in cantina. L’appuntamento lo scorso fine settimana al teatro Kismet di Bari che per l’occasione si è trasformato in un’enoteca a cielo aperto. La fiera di maggio conta sulla partecipazione di oltre 50 aziende vinicole offrendo anche l’opportunità di comunicare direttamente con i produttori e assaggiare prodotti che incarnano la ricchezza dei diversi terreni italiani.

Un invito – quello della manifestazione – a comprendere il vino nella sua dimensione più autentica, dove ogni calice diventa espressione di un territorio, di una storia e di un impegno verso l’ambiente.

