Elezioni, il poker del Pd pugliese per le Europee

BARI – Quattro candidati da quattro province. Destinazione: Bruxelles. Sono Antonio Decaro, due volte sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, la vicesindaca di Aradeo, Georgia Tramacere, operatrice culturale, Shady Alizadeh, avvocata esperta di welfare aziendale di genere nata a Barletta, e Giammario Spada, impiegato amministrativo tarantino e segretario provinciale Gd, il poker che il Patito democratico pugliese sfodera per le elezioni Europee. “Quando ho iniziato a fare politica avevo appena 35 anni”, ironizza il sindaco Decaro guardando gli altri tre che lo accompagnano in questo lungo mese alla volta di Bruxelles, rigorosamente tutti under 37.

