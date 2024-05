Frecce Tricolori a Trani, disagi per circolazione e deflusso

TRANI – Da un lato lo spettacolo nel cielo di Trani, dall’altro i disagi per il deflusso dopo l’Air Show della domenica. Situazione precaria dopo l’esibizione delle Frecce Tricolori, con il traffico in uscita e gli incidenti che hanno caratterizzato la strada statale 16bis. Code in direzione Foggia per lasciare la città, auto ferme sull’arteria stradale fino alla zona sud del comune della BAT.

Nessun ferito, fortunatamente, negli impatti della domenica. Una vettura in particolare è finita sul guard-rail all’altezza dell’uscita Capirro, bloccando la circolazione intorno alle 18. La grande affluenza per la performance aerea ha portato al congestionamento delle strade cittadine e non. Difficoltà per il piano logistico e gestionale di spazi e trasporti, con gli spettatori e i turisti che hanno lasciato Trani soltanto in serata.

Disagi anche in stazione, con i pochi treni disponibili nella domenica tranese che hanno dovuto fronteggiare l’altissima richiesta delle ore successive all’Air Show. Presidio delle forze dell’ordine nella piazza antistante, ma anche l’arrivo di diverse ambulanze per soccorrere persone colte da malori per il caldo quasi estivo. Ingressi bloccati e accessi contingentati per garantire un’affluenza regolare e in sicurezza: Trenitalia, in un comunicato diffuso durante le difficoltà logistiche in corso, ha annunciato di aver messo a disposizione treni a doppia composizione per ovviare al problema. Situazione bloccata per larghi tratti del pomeriggio e della sera, con il totale deflusso dei turisti che si è completato intorno alle 22 grazie al lavoro della Polfer.

