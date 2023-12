Volley, Piacenza troppo forte, Prisma Taranto non può nulla

Taranto ha ceduto le armi alla forte Gas Sales Piacenza in 4 set (25-19, 20-25, 18-25, 16-25) al PalaMazzola, con quasi 700 spettatori presenti. La partita è iniziata con una vittoria netta nel primo set per Taranto, ma poi si è bilanciata, con giocatori come Lucarelli, Romanò e Recine che hanno mostrato efficienza nell’attacco, accumulando rispettivamente 15, 15 e 19 punti. Simon ha brillato, spegnendo le luci con blocchi importanti contro Lanza e Russell, entrambi in una buona forma e con un gioco vario e aggressivo.

Filippo Lanza ha sottolineato: “Non abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma abbiamo lottato in diversi momenti della partita. Ci siamo un po’ affievoliti verso la fine dei set, peccato perché dimostravamo di poter competere con una grande squadra, attualmente la migliore in Superlega a mio parere. Anche loro hanno avuto momenti difficili. Sono deluso perché cerchiamo la vittoria dall’inizio dell’anno, lavoriamo duramente tutta la settimana, ci impegniamo e ci alleniamo intensamente, ma non molliamo. La prossima partita a Milano sarà fondamentale perché possiamo farcela contro chiunque, possiamo mettere in difficoltà tutti, e sono sicuro che il tempo ci ricompenserà.

Il match ha visto Taranto inizialmente in vantaggio nel primo set, con giocate brillanti da parte di Gutierrez e Lanza. Tuttavia, Piacenza ha saputo reagire, portandosi avanti e vincendo i set successivi in un’alternanza di equilibrio e momenti di forza da entrambe le parti. Alla fine, Piacenza ha conquistato la vittoria, lasciando Taranto ancora a digiuno di successi.

Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-19, 20-25, 18-25, 16-25)

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 2, Gutierrez 9, Gargiulo 4, Russell 15, Lanza 17, Jendryk 8, Luzzi (L), Alletti 2, Rizzo (L), Sala 1, Raffaelli 0. N.E. Ekstrand, Bonacchi, Paglialunga. All. Travica.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 1, Santos De Souza 19, Caneschi 9, Romanò 15, Recine 15, Simon 12, Hoffer (L), Gironi 2, Scanferla (L). N.E. Alonso, Ricci, Andringa, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Boris, Lot.

NOTE: durata set: 26′, 27′, 31′, 26′; tot: 110′.

