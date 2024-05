Playoff, Taranto-Vicenza: parte la prevendita

Attraverso una nota, il Taranto FC fa sapere che dalle 13:00 di lunedì 13 maggio parte la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Taranto-Vicenza, in programma alle 20.30 di martedì 14 maggio allo stadio Erasmo Iacovone e valida per il primo turno nazionale dei playoff.

Non sono valide tessere omaggio e gli abbonamenti sottoscritti all’inizio del girone di ritorno. Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

