Tutti pazzi per il Taranto, polverizzati biglietti di Curva e Gradinata

È corsa al biglietto a Taranto per la sfida con il Vicenza, in programma alle 20.30 di martedì 14 maggio e valida per il primo turno nazionale dei playoff. In poco più di due ore dall’inizio della prevendita (ore 13.00) Curva Nord e Gradinata sono andate sold out. Così come il settore ospiti, che però ha una capienza limitata a soli 100 posti. Restano a disposizione soltanto biglietti di Tribuna per assistere dal vivo al match con la squadra di Stefano Vecchi. Va ricordato che l’anello inferiore dello Iacovone è inagibile da anni ormai, pertanto la capienza è stata ridotta a 11.000 spettatori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author