Volley C/F: Colpo Aurora Brindisi, ingaggiata Anastasia Albanese

Grande colpo di mercato per l’Aurora Volley Brindisi che ingaggia la 19enne schiacciatrice Anastasia Albanese proveniente dal Monteroni Volley, squadra con cui ha sfiorato la promozione in B2 dopo aver chiuso al primo posto la regular season. Ottimo il lavoro svolto dai dirigenti dell’area tecnica brindisina che hanno battuto sul tempo i numerosi club interessati alle prestazioni della forte attaccante facendo leva sulla bontà del progetto sportivo dell’Aurora.

La giocatrice di San Pietro Vernotico approda in biancazzurro dove sarà un importante elemento del roster che sarà affidato alla guida tecnica del coach Raffaele Capozziello.

Cresciuta nel prolifico vivaio della Future Volley SPV, Anastasia conquista diversi titoli giovanili con la società sanpietrana prima di passare al Mesagne Volley. Con la maglia gialloblù fa il suo esordio in Serie C conquistando la promozione. L’anno successivo debutta in B2 con la prima squadra e parallelamente vince i titoli provinciali U16 e U18. Nel 2019/20, sempre con la squadra mesagnese, ripete l’esperienza in B2 e con la formazione U18 conquista nuovamente il titolo territoriale. Le sue prestazioni non passano inosservate agli attenti occhi degli osservatori del Monteroni Volley che la ingaggiano per farne un punto fermo della squadra che ha sfiorato per due volte la B2 negli ultimi due anni.

Giocatrice in possesso di una notevole esperienza a dispetto dei suoi 19 anni (vanta già due campionati di B2 e quattro di C) è atleticamente e tecnicamente molto dotata. Ottima in ricezione e in difesa Anastasia è un elemento in grado di dare il giusto equilibrio alla squadra ma non per questo è timida in attacco. Come ricorderanno i tifosi brindisini la giovane schiacciatrice proprio contro l’Aurora disputò una grande gara mettendo a referto 15 punti e risultando una delle migliori in campo.

Nonostante la sua permanenza al Monteroni sia stata complessivamente positiva, dopo tre stagioni la giocatrice è in cerca di nuovi stimoli che è sicura di poter trovare con la maglia biancazzurra. “L’ambizione della società e l’interesse dimostrato nei miei confronti mi hanno portata a scegliere l’Aurora Volley. Inoltre l’idea di ritrovare Elisa (Prato), grande amica e compagna di squadra dai tempi del minivolley è stata la spinta in più per la mia decisione”, dichiara la giocatrice.

La determinazione a raggiungere quella promozione che gli è beffardamente sfuggita nelle ultime stagioni è evidente nelle sue parole: “Nella mia carriera ho avuto la possibilità di giocare in campionati importanti a fianco di giocatrici d’esperienza. Questo mi ha permesso di crescere molto sia a livello tecnico che caratteriale e penso di essere arrivata al punto in cui io possa finalmente prendermi delle grandi soddisfazioni. Per questa stagione spero di riuscire ad integrarmi velocemente con il nuovo ambiente e le mie nuove compagne così da poter condurre insieme una stagione di alto livello”, conclude la nuova attaccante brindisina.

L’arrivo di Anastasia Albanese è il quinto tassello del mosaico biancazzurro, che si va ad aggiungere agli arrivi di Michela Matichecchia ed Elisa Prato e alla conferma di Federica De Toma, Inna Kolomiiets e Andrea De Maria.

