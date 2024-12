Taranto, operazione contro falsi documenti: fermato un georgiano

La Polizia Stradale di Taranto ha fermato un’auto con targa estera guidata da un cittadino georgiano privo di regolare patente di guida, sia italiana che straniera. Gli agenti, impegnati in controlli mirati contro i falsi permessi di circolazione, hanno elevato la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, disponendo anche il fermo amministrativo del mezzo.

Le indagini hanno portato a identificare un gruppo di cittadini georgiani sospettati di circolare con auto di grossa cilindrata, utilizzando targhe false o rubate all’estero e documenti contraffatti, come patenti, carte di circolazione e assicurazioni non valide.

Il conducente fermato ha successivamente presentato presso l’Ufficio Verbali una patente plastificata e un Permesso Internazionale di Guida, apparentemente rilasciati dalle Autorità Georgiane, richiedendo l’annullamento della multa. Tuttavia, un’attenta analisi ha rivelato l’assenza dei codici di sicurezza presenti nei documenti autentici.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei documenti falsi e hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di falso materiale in atto pubblico. Le indagini proseguono per smascherare eventuali altri coinvolti nella rete di falsificazione.

