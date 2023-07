Volley B1/F: PPV Fasano riparte confermando Sofia Negro

Comincia a prendere forma il nuovo roster della Pantaleo Il Podio Volley Fasano. Il primo nome della lista stilata dal ds Micaela Cofano è quello della palleggiatrice Sofia Negro, 23 anni per 184 cm di altezza. Si riparte quindi con la riconferma della giocatrice di origini salentine, uno dei punti di forza dello scorso campionato che ha visto la Pantaleo Il Podio Volley Fasano conquistare a suon di record la Serie B1.

Una delle più promettenti atlete del panorama pallavolistico che nella scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alle vittorie messe in cascina dal roster del presidente Renzo Abete. Grande personalità e notevoli capacità tecniche che certamente non sono sfuggite agli addetti ai lavori e soprattutto allo staff tecnico gialloblu guidato da coach Paolo Totero che subito dopo la fine del campionato si è messo a lavoro per la sua riconferma.

“A Fasano mi sono subito sentita a casa – afferma la giocatrice –. Società, tifosi e staff tecnico hanno saputo creare quell’ambiente ideale che ha permesso alla squadra di compiere la cavalcata trionfale verso la B1. Non è stato un campionato facile come potrebbero far pensare i risultati conseguiti. Questo grande esito mi ha aiutato a crescere molto da tutti i punti di vista anche grazie all’apporto di tutte le mie compagne di squadra”.

”Vincere è stato bellissimo riconfermarsi sarà ancor più bello. Decidere di proseguire insieme infatti è stato il giusto coronamento ad una stagione strepitosa. È per me motivo di orgoglio giocare nella mia regione e in particolare con questo ambizioso sodalizio sportivo che ringrazio per aver riposto la sua fiducia nelle mie capacità tecniche. La prossima stagione ci vedrà impegnati in un campionato molto competitivo, con squadre ben attrezzate e di ottimo livello. Da parte mia sono pronta a dare il massimo e quindi non vedo l’ora di ritornare in palestra e conoscere le mie nuove compagne”, conclude Sofia Negro.

