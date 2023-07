Volley B2/M: Grottaglie, Vincenzo Caiaffa nuovo schiacciatore

Vincenzo Caiaffa è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie. Lo schiacciatore, classe 2004, arriva dalla Vibrotek Volley, società nella quale si è fatto le ossa a livello giovanile e con la quale ha disputato l’ultimo campionato di Serie C.

A dispetto della giovane età Caiaffa dimostra enorme maturità e sicuramente si saprà imporre in un reparto che oltre al già annunciato Fiore promette di avere grande impatto sul campionato.

Le prime parole di Caiaffa da giocatore del Volley Club Grottaglie: “Sono molto felice di poter far parte di questa squadra per la prossima stagione sportiva, per questo volevo ringraziare la società per avermi incluso in questo progetto. Sono impaziente di tornare in palestra per lavorare duro con i miei nuovi compagni e dare il massimo in ogni allenamento. Spero di ripagare la fiducia che la società mi ha dato, raggiungendo gli obiettivi prefissati per la prossima stagione”.

Ad accogliere il nuovo arrivato è il DS del Volley Club, Gianmarco Quaranta: “Seguivamo Vincenzo da tempo, avendolo incontrato spesso nelle giovanili. Si tratta di un talento brillante che ha enormi margini di miglioramento e so che con il nostro staff sboccerà definitivamente. Ho tante aspettative su di lui e so che le ripagherà a pieno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp