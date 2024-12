Taranto: ‘Da Apex rassicurazioni, ma situazione resta critica’

“Dopo un’altra settimana travagliata, emerge con forza la necessità di fare chiarezza sulla situazione che attanaglia il Taranto FC. Il silenzio da parte dei rappresentanti della maggioranza del club – venditore e acquirente – non fa che aggravare le paure dei tifosi e offrire spazio a chi vuole danneggiare il Taranto, riempiendo il vuoto con atti e dichiarazioni spregevoli”. Comincia così una nota dell’Aps Taras.

“Nonostante gli inviti a comunicare in modo chiaro e tempestivo, Apex – la parte acquirente – continua a ignorare la necessità di un rapporto trasparente con la tifoseria e la comunità. La fiducia si costruisce con la chiarezza, non con l’assenza di dialogo”, continua la nota.

“I problemi gestionali, ormai radicati, continuano a pesare. La recente difficoltà nell’utilizzo dei conti correnti del club, risolta solo giovedì scorso, rischia di far slittare i fondi per gli stipendi oltre la scadenza di lunedì 16 dicembre. Se ciò accadesse, il Taranto subirebbe un’ulteriore penalizzazione di 6 punti in classifica, una condanna quasi certa alla retrocessione”, sottolinea l’Aps Taras.

“Da Apex arrivano rassicurazioni sul fatto che la questione-stipendi sia separata dal closing, che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni con il passaggio del 90% delle quote del club. Tuttavia, la situazione resta critica, e il continuo confronto tra tifosi e acquirenti si concentra sulla ricerca di soluzioni per salvare il futuro del Taranto”, prosegue il trust.

”Il Taranto FC è un patrimonio sportivo e sociale che i suoi sostenitori promettono di difendere con forza, anche contro chi lo tratta come un caso disperato. La battaglia per il presente e il futuro del club è tutt’altro che conclusa”, conclude la nota dell’Aps Taras.

