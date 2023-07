Volley C/F: Altro colpo Aurora Brindisi, ecco Stefania Padula

Colpo di mercato di categoria superiore per l’Aurora Volley Brindisi, che riesce a mettere sotto contratto una giocatrice dall’elevato tasso tecnico e atletico. Stiamo parlando di Stefania Padula ventottenne centrale di 187 cm che disputerà il prossimo campionato di Serie C in maglia biancazzurra impreziosendo il roster allenato dal coach Raffaele Capozziello.

Sampietrana di nascita ma leccese d’adozione Stefania è cresciuta nel vivaio della Nike Volley Lecce. Successivamente passa al Cutrofiano Volley con cui debutta giovanissima in C contribuendo alla scalata della squadra salentina fino alla B1. Nella sua carriera anche Spongano (C) e Pallavolo 80 Brindisi(B2) prima dei due anni con Manfredonia (B2), formazione con la quale Stefania conquista la B1 facendo il suo debutto in categoria nella stagione 2017/2018.

Le ottime prestazioni fornite con la maglia dei dauni richiamano l’interesse di club di categoria superiore e per la forte giocatrice salentina si spalancano le porte della serie A2 con la chiamata dell’Hermaea Volley Olbia.L’anno successivo viene contattata dalla Volalto Caserta per disputare il campionato di serie A1, ma a causa della rinuncia della compagine campana alla massima serie l’atleta si accasaall’Offanengo (B1).

Con la squadra lombarda domina il campionato prima che questo venga fermato a causa dell’emergenza Covid. L’anno dopo è ancora in B1 con la Volley Teatina Chieti, infine l’esperienza a Bisceglie con la Star Volley condotta dalla serie C al terzo posto in B2 nella scorsa stagione.

Adesso la forte giocatrice leccese approda a Brindisi sposando il progetto dell’Aurora Volley e non sembra preoccupata di essere scesa di categoria. “Ho giocato in serie C dopo il grave infortunio subito a Chieti. Non ho molta esperienza in questa categoria ma so che è molto competitiva e può regalare grandi emozioni – esordisce la neo giocatrice biancazzurra -. Ho accettato con piacere la proposta di Brindisi perché il progetto e la società sono ambiziosi. Io mi trovo bene dove c’è ambizione è stimolante. Sono determinata, così come la società, a ottenere grandi risultati”.

In questo suo ritorno a Brindisi, Stefania ritroverà il coach Raffaele Capozziello: “Con il coach abbiamo fatto una grande stagione sfiorando la promozione in B1. Credo che conoscere l’allenatore e i suoi metodi di lavoro non sia una cosa di poco conto”.

La centrale salentina è sicuramente una delle giocatrici con maggiore esperienza ad alti livelli del roster biancazzurro e si candida ad essere un punto di riferimento per le compagne di squadra. “Ho già avuto il piacere di conoscere alcune ragazze che faranno parte della nostra squadra. È un gruppo giovane e talentuoso, cui metterò a disposizione la mia esperienza. Credo che la dedizione, il rispetto e il massimo impegno siano fondamentali per unire un gruppo e trasformarlo in una vera squadra. Dobbiamo iniziare da qui per scrivere la prima pagina della nostra storia”, conclude la nuova atleta biancazzurra.

A commentare l’ingaggio dell’esperta giocatrice è in prima persona il presidente dell’Aurora Volley, Ercole Saponaro. “Stefania Padula è un’atleta di grande caratura tecnica ed è un orgoglio per me annunciare il suo ingaggio. Con questo colpo ho voluto regalare a tutti gli appassionati del volley brindisino una giocatrice di straordinario talento che spero vivamente possa riportare interesse ed entusiasmo nei confronti del nostro sport”.

