Volley B1/F: Michela Pisano nuovo libero della PPV Fasano

La Pantaleo Podio Volley Fasano mette segno un nuovo colpo di mercato. Michela Pisano, venticinque anni per 168 cm, è nuovo libero libero della squadra diretta da coach Paolo Totero. Un curriculum sportivo di tutto rispetto quello dall’atleta beneventana che nelle ultime tre stagioni si è imposta nel campionato di Serie B1 tra le file del Accademia Sant’Anna di Messina, con cui ha conquistato la promozione in A2 al termine della stagione 2021/22. Una carriera da professionista cominciata in terra pugliese con la FLV Cerignola.

“Sono molto contenta di tornare in Puglia, dove ho iniziato la mia carriera professionistica andando via da casa a soli 19 anni per entrare a far parte di una bella realtà come quella di Cerignola – dice Michela Pisano -. Successivamente il passaggio nell’Accademia Sant’Anna di Messina: due anni meravigliosi culminati con la promozione in A2. Ora riparto da Fasano con nuovi obiettivi e una nuova carica. Il diesse Micaela Cofano mi ha fortemente voluto, per questo ho accettato senza pensarci troppo. Con il lavoro e il sacrifico quotidiano, spero di contribuire in maniera decisiva alla conquista degli obiettivi prefissati dalla società, con tanto lavoro e sacrificio quotidiano: valori da cui ripartire in ogni stagione sportiva. Non vedo l’ora di cominciare e di far parte di questa nuova famiglia”.

