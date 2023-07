Volley C/F: Dinamo Molfetta, c’è la conferma per Raffaella Ayroldi

Dopo la riconferma dello staff tecnico, composto da Franco Marzocca e Susanna Sciancalepore, è tempo, per la Dinamo CAB Molfetta di allestire il roster che sarà impegnato nella stagione 2023/2024 in Serie C femminile.

Pilastro della squadra, nonché punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Raffaella Ayroldi, molfettese classe 1992, sarà ancora il libero su cui coach Marzocca continuerà a puntare dopo l’ennesima buona stagione disputata con la maglia della Dinamo Molfetta.

Raffaella Ayroldi, 168 cm, indosserà sempre la maglia numero 2. «Sono molto felice di riprendere e continuare questo percorso iniziato due anni fa con la Dinamo – le prime parole del libero della società arancio dopo la riconferma -.È un percorso in salita e sicuramente vogliamo puntare a fare bene, meglio degli anni precedenti e i presupposti ci sono tutti. Credo molto nel roster che la società sta allestendo con non poche difficoltà, ma l’essere ambiziosi è alla base di una mentalità vincente e quest’anno il nostro gruppo potrà fare la differenza. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, lavoreremo bene per ripagarla».

